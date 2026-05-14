EU denuncia «el absurdo» de reparar calles en O Grove que serán abiertas en pocas semanas

Esquerda Unida de O Grove critica que el Concello esté reparando baldosas en calles que «serán abiertas en pocas semanas». Ve bien estas actuaciones, contratadas por 48.000 euros, y de hecho, «llevamos años denunciando el deterioro de las calles y reclamando actuaciones continuadas y planificadas». Pero, por ejemplo, le parece «absurdo» hacerlo ahora en la calle del camino de O con do gato, cuando «en pocas semanas se abrirá por completo para cambiar tuberías».

O delante de la Casa do Concello, donde se va a ejecutar la reforma de O Corgo, sobre la cual critica que se vaya a instalar otra iluminación cuando hace más de año y medio se gastaron 100.000 euros en una. Pero «lo más grave es que ni siquiera es falta de coordinación entre diferentes departamentos porque ambas actuaciones pertenecen a la misma concejalía», lamentan desde el grupo opositor.