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Formación musical

La Escuela de Música Bernardo del Río abre la puerta a nuevos alumnos

Las nuevas solicitudes se tramitarán del 18 al 21 de mayo y las renovaciones del alumnado actual, del 25 al 29

Un festival de los alumnos de la escuela en el Auditorio.

Un festival de los alumnos de la escuela en el Auditorio. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

La Escola Municipal de Música Bernardo del Río, que ya suma 413 alumnos, abrirá el próximo lunes 18 de mayo el plazo de solicitud de admisión para el próximo curso. Las nuevas incorporaciones podrán tramitarse hasta el jueves 21, mientras que el 1 de junio se publicarán las vacantes disponibles en cada especialidad. La matrícula definitiva se formalizará del 2 al 5 de junio.

La oferta incluye Iniciación á Música para niños de 3 años y Música e Movemento para edades de 4 a 7. A partir de los 8 años, y sin límite de edad, se podrá solicitar plaza en instrumentos de cuerda, viento madera, viento metal, percusión, Lenguaje Musical, agrupaciones y actividades complementarias como coral, música en familia, informática musical, improvisación o producción musical.

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Las solicitudes pueden presentarse por vía telemática en el correo escolamusica@vilagarcia.gal o de forma presencial en la propia Escola. Las renovaciones del alumnado actual serán del 25 al 29 de mayo, siempre que no existan recibos pendientes.

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