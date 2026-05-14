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Reforma integral

O Grove replantará los árboles de O Corgo en el Monte Central de A Toxa

La media docena de ejemplares plantados hace seis años se retiraron con la raíz

Los árboles se retiraron con las raíces.

Los árboles se retiraron con las raíces.

Lucía Romero

O Grove

El Concello de O Grove va a replantar los árboles retirados esta semana de la plaza de O Corgo en el Monte Central de A Toxa. Así lo indica el alcalde, José Cacabelos, tras escuchar críticas. «Son cuatro o cinco árboles que se sacaron con su raíz y no se van a eliminar porque ya he empezado a escuchar cosas excesivamente ridículas», añadió.

Cabe recordar que la reubicación de estos ejemplares de paulonias, que fueron plantados hace unos seis años, responde a la necesidad de dejar libre la explanada, que será sometida a una gran proyecto de reforma para convertirla en refugio climático y zona petfriendly mediante la creación de extensas zonas vegetales que buscan la reducción de la temperatura, así como mobiliario y otros elementos que darán una imagen totalmente renovada a este céntrico espacio.

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También se creará «un paseo central dotado con una pérgola cubierta de vegetación». Todo esto se completará con el acondicionamiento del parque infantil y la reposición de las aceras en el perímetro del skatepark, donde habrá un anfiteatro. El presupuesto de estos trabajos, a concluir en un plazo aproximado de tres meses, asciende a 638.000 euros.

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