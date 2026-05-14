O Grove replantará los árboles de O Corgo en el Monte Central de A Toxa

El Concello de O Grove va a replantar los árboles retirados esta semana de la plaza de O Corgo en el Monte Central de A Toxa. Así lo indica el alcalde, José Cacabelos, tras escuchar críticas. «Son cuatro o cinco árboles que se sacaron con su raíz y no se van a eliminar porque ya he empezado a escuchar cosas excesivamente ridículas», añadió.

Cabe recordar que la reubicación de estos ejemplares de paulonias, que fueron plantados hace unos seis años, responde a la necesidad de dejar libre la explanada, que será sometida a una gran proyecto de reforma para convertirla en refugio climático y zona petfriendly mediante la creación de extensas zonas vegetales que buscan la reducción de la temperatura, así como mobiliario y otros elementos que darán una imagen totalmente renovada a este céntrico espacio.

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También se creará «un paseo central dotado con una pérgola cubierta de vegetación». Todo esto se completará con el acondicionamiento del parque infantil y la reposición de las aceras en el perímetro del skatepark, donde habrá un anfiteatro. El presupuesto de estos trabajos, a concluir en un plazo aproximado de tres meses, asciende a 638.000 euros.