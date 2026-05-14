El Concello de A Illa invierte en el Salvador Otero

El Salvador Otero, casa histórica del Céltiga, afronta una nueva fase de renovación. El Concello de A Illa de Arousa ha iniciado las obras de rehabilitación de las gradas, una actuación presupuestada en 105.686 euros que permitirá mejorar una de las instalaciones deportivas más emblemáticas del municipio.

Los trabajos contemplan la reforma de las pérgolas, la limpieza, impermeabilización y pintado de la cubierta, la sustitución de los canalones por otros de mayor capacidad, la aplicación de imprimaciones anticorrosión en la estructura metálica y la puesta a punto del cierre perimetral, que recuperará su estanqueidad y su aspecto original.

La actuación completa el plan de mejoras desarrollado en los últimos meses en el Salvador Otero. Antes ya se había renovado el alumbrado con 24 proyectores LED, con una inversión de 67.000 euros, de los que 31.000 fueron financiados externamente. También se ampliaron los banquillos, con cerca de 14.000 euros, para adaptarlos a las exigencias de la 3ª RFEF. Con esta nueva obra, la inversión acumulada roza los 187.000 euros.

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El alcalde, Luis Arosa, destaca el valor sentimental del recinto. «El Salvador Otero es mucho más que un campo de fútbol. Es un símbolo de este pueblo», señala. El regidor subraya además el significado especial de actuar en el año del centenario del Céltiga: «Entregar unas gradas rehabilitadas y dignas nos llena de orgullo».