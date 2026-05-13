Plazo abierto
Vilanova lanza su campamento tecnológico de verano con actividades de IA, drones y aeronáutica
El programa se desarrollará en Vista Real, con un precio de 80 euros semanales y niveles para niños de 8 a 16 años
El Concello de Vilanova ofrece una nueva edición del Campamento Tecnolóxico de verano dirigido a niños de 8 a 16 años. Estará impartido por Salnés Campus y el plazo de inscripciones se mantendrá abierto hasta agotar las plazas.
Es posible inscribirse en: salnescampus.eu/campamento-tecnologico-de-verano-2026-en-vilanova-de-arousa. Se desarrollará durante todas las semanas de julio, de lunes a viernes, de 9.30 horas a 14.00 horas.
La primera, la tercera y la quinta semana estarán destinadas a niños de nivel inicial, de entre 8 y 12 años, y las otras para entre 13 y 16 años. El precio semanal es de 80 euros. En cuanto al contenido, habrá desde impresión 3D a iniciación a la aeronáutica, robótica, manejo de drones, Inteligencia Artificial...
El alcalde, Gonzalo Durán, animó a participar en este programa «pionero», que se ofrecerá en Vista Real.
El alumnado dispondrá de material individual y trabajará en actividades adaptadas a su nivel y edad. Los profesores les propondrán retos para que los resuelvan utilizando el pensamiento crítico y la lógica y el trabajo en equipo.
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