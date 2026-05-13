El Vidoc de la Policía Nacional atendió a 1.068 vecinos de Cambados

El Concello de Cambados ha valorado «muy positivamente» el primer año de funcionamiento del servicio Vidoc (vehículo integral de documentación) de la Policía Nacional, el cual permite expedir o renovar el DNI y el pasaporte sin desplazarse a otras localidades. Atendió a 1.068 personas, lo cual, para el alcalde, Samuel Lago, «evidencia su utilidad y buena acogida. Es un servicio esencial».

Asimismo destacó la colaboración institucional, incluyendo a la Subdelegación de Pontevedra, «cuya cooperación fue fundamental», y ratificó su compromiso de seguir impulsando iniciativas que faciliten y mejoren la calidad de vida a los vecinos.