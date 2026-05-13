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El Torneo Grand Jeté atraerá a un millar de personas a Ribadumia

El evento de gimnasia rítmica se celebrará este sábado con 23 clubes y más de 300 deportistas

Entidades y club van de la mano en este evento.

Entidades y club van de la mano en este evento. / Noe Parga

Diego Doval

Ribadumia

El pabellón de A Senra de Ribadumia será este sábado el escenario del II Torneo Grand Jeté de gimnasia rítmica, una cita que reunirá a unas 350 gimnastas de 23 clubes en una jornada que arrancará a las 10.00 horas y que atraerá al municipio a cerca de un millar de personas. La competición incluirá categorías de promoción y escolar, tanto en modalidad individual como de conjuntos, y por la tarde se celebrará además la fase interescolar.

La presentación del evento sirvió para subrayar el crecimiento de una entidad que ya supera las 300 deportistas y que entrena habitualmente en el pabellón de Barrantes, además de en Cambados y Vilanova. Su presidenta y entrenadora, Lorena Romero, explicó que el club estará representado este sábado por unas 90 gimnastas, siendo 15 de ellas de Ribadumia. La organización dispondrá de dos tapices y una moqueta, además de sorteos y sorpresas para los que asistan al pabellón.

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El alcalde de Ribadumia, David Castro, destacó que el torneo supone «el culmen de todo un trabajo a lo largo del año en favor de muchas niñas y de la gimnasia rítmica» y agradeció el esfuerzo de Grand Jeté. Agustín Reguera, delegado provincial de la Xunta, valoró el impacto económico de la cita, mientras que el diputado provincial, Javier Tourís, felicitó al club y al Concello por dar cabida a tanta actividad deportiva.

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