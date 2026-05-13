Turismo deportivo
El Torneo Grand Jeté atraerá a un millar de personas a Ribadumia
El evento de gimnasia rítmica se celebrará este sábado con 23 clubes y más de 300 deportistas
El pabellón de A Senra de Ribadumia será este sábado el escenario del II Torneo Grand Jeté de gimnasia rítmica, una cita que reunirá a unas 350 gimnastas de 23 clubes en una jornada que arrancará a las 10.00 horas y que atraerá al municipio a cerca de un millar de personas. La competición incluirá categorías de promoción y escolar, tanto en modalidad individual como de conjuntos, y por la tarde se celebrará además la fase interescolar.
La presentación del evento sirvió para subrayar el crecimiento de una entidad que ya supera las 300 deportistas y que entrena habitualmente en el pabellón de Barrantes, además de en Cambados y Vilanova. Su presidenta y entrenadora, Lorena Romero, explicó que el club estará representado este sábado por unas 90 gimnastas, siendo 15 de ellas de Ribadumia. La organización dispondrá de dos tapices y una moqueta, además de sorteos y sorpresas para los que asistan al pabellón.
El alcalde de Ribadumia, David Castro, destacó que el torneo supone «el culmen de todo un trabajo a lo largo del año en favor de muchas niñas y de la gimnasia rítmica» y agradeció el esfuerzo de Grand Jeté. Agustín Reguera, delegado provincial de la Xunta, valoró el impacto económico de la cita, mientras que el diputado provincial, Javier Tourís, felicitó al club y al Concello por dar cabida a tanta actividad deportiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Comienza en Vilagarcía la construcción de un edificio de viviendas con piscina «infinity» y «chill out» orientados a la ría
- Un hombre de 52 años resulta herido en un aparatoso accidente con vuelco en Ribadumia
- «El Corte Inglés de Cambados» busca nueva vida en grandes multinacionales
- A Illa de Arousa tendrá un camping privado para autocaravanas con capacidad de 80 vehículos
- Una trabajadora de CC OO, herida en la sede vilagarciana del sindicato tras una «discusión»
- Adiós a Maluca Durán, la fundadora del emblemático restaurante Posta do Sol de Cambados