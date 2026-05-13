El sector del metal en O Salnés y Ullán paralizado por la segunda jornada de huelga

La segunda jornada de huelga en el sector del metal se saldó con un paro prácticamente unánime en la industria de las comarcas de O Salnés y Ullán, y un seguimiento mayoritario en los comercios asociados, según datos facilitados por Anxo Lúa, del sindicato CIG.

La central nacionalista convocó para este miércoles la segunda jornada de huelga en el sector del metal, debido a los escasos avances que se están produciendo en la negociación de los dos convenios colectivos -por un lado el de industria, y por otro el que regula la actividad de negocios como ferreterías o talleres-, situación de la que culpan a la patronal.

Según la CIG, la totalidad de la industria cerró, sin que tuviesen que llegar a actuar los piquetes. La situación fue distinta en el caso de los comercios, pues varios de ellos sí abrieron.

Según Anxo Lúa, en establecimientos de Caldas de Reis y Rubiáns (Vilagarcía de Arousa), incluso hubo momentos de tensión entre los empresarios, sus trabajadores y los piquetes.

La manifestación, a su paso por As Carolinas. / Noe Parga

Para los sindicalistas, la jornada empezó a las 5 de la mañana, en Valga, y desde ahí fueron visitando las principales empresas del metal de los municipios del Ullán y O Salnés. A las 12 del mediodía, los trabajadores se dieron cita en la rotonda de As Carolinas (Vilagarcía) desde donde partió la manifestación.

La marcha empezaba en As Carolinas e iba a concluir en la plaza de Ravella, frente al Ayuntamiento. En la cabeza de la misma, Anxo Lúa coreaba algunas consignas, haciendo alusión por ejemplo a la necesidad de que los salarios suban como mínimo lo mismo que el IPC pues, según la CIG, en estos momentos la patronal ofrece a los trabajadores subidas por debajo del encarecimiento del coste de la vida.

La Policía Local realizó un operativo especial para favorecer el paso del tráfico, con agentes apostados tanto en las rotondas como en los cruces.

La CIG convoca una nueva concentración para el jueves, que será a las 12 horas, en la recta de Campaña (Valga)

La manifestación bajó por San Roque, haciéndose notar entre los ciudadanos por el lanzamiento de potentes petardos y de botes de humo. Tras pasar junto a la gasolinera, se dirigieron a Ravella, donde protagonizaron una sentada, como ya hicieran la semana pasada.

La protesta fue convocada por el sindicato CIG, y aunque la jornada de huelga fue respaldada también por CC OO y UGT, la participación de miembros de estos dos sindicatos en la marcha fue testimonial. Sí estuvieron en la parte delantera dos dirigentes de la federación de Industria de UGT.

La CIG considera que la participación de los trabajadores está siendo elevada en las movilizaciones, y que la patronal tiene que tomar buena nota de ello y sentarse a negociar de buena fe. Algunas de las peticiones de los trabajadores son subidas salariales acordes con el encarecimiento de la vida o la jornada continua en los empleos más expuestos al calor.

Las acciones sindicales continuarán este jueves. Una vez más, los trabajadores afiliados a la CIG se encontrarán a las 5 de la mañana en Valga, para desde ahí dividirse en grupos y visitar las industrias de toda la comarca.

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Posteriormente, a mediodía habrá una nueva concentración de protesta. Esta vez será a las 12 del mediodía, en la recta de Campaña (Valga).