Santa Rita 2026: Vilagarcía ya rinde culto a la santa de las rosas y abogada de los imposibles

Los vilagarcianos más creyentes, como también ciudadanos de otros muchos puntos de la comarca de O Salnés, y de fuera de ella, ya veneran a Santa Rita.

Esta tarde comenzaba la novena, a repetir cada día hasta el 21, siempre a las 11.00 y las 20.00 horas, en la iglesia conventual de San Cristóbal Agustinas Recoletas, situada en el conjunto monumental de Vista Alegre.

Será el 22, día grande, cuando se celebre la siempre multitudinaria procesión en su honor, después de que se celebren misas a las seis, siete, ocho, nueve y diez de la mañana, como también a mediodía y a la una, cinco, seis y siete de la tarde.

La abarrotada iglesia conventual, esta tarde. / M. Méndez

El recorrido por la ciudad empezará cuando finalice la última de ellas, paseando ante la multitud las imágenes de Santa Rita y San Agustín.

Una cita, por cierto, para la que se buscan porteadores y también voluntarios que quieran ayudar a trasladar la ingente cantidad de flores que suelen acompañar a la venerada santa.

No en vano, es tan conocida por ser la abogada de los imposibles como la santa de las rosas, ya que esa es la flor que mejor representa la historia de Margherita Lotti (Rita da Cascia), a quien su marido prohibía dar de comer a los pobres, hasta el punto de que un día que salía de casa con un pan escondido bajo sus ropas, su esposo se enfrentó a ella y le quitó el vestido.

Exvotos a las puertas del templo. / M. Méndez

Pero aquel pan se había convertido en un ramo de rosas, lo cual explica que se la represente sosteniendo esta flor sobre el crucifijo que porta en sus manos.

Sus padres la obligaron a casarse cuando solo tenía 14 años, y aquel marido que le impusieron solo le deparó sufrimientos, «a los que hacía frente refugiándose en la oración y actuando con bondad», explica la Iglesia.

Ya viuda, Margherita Lotti pidió la admisión en el monasterio de las agustinas de Santa María Magdalena, en Cascia, donde fue rechazada porque solo se permitía que las vírgenes tomaran los hábitos.

Los churros son otra característica imagen de Santa Rita. / M. Méndez

Un año más tarde, tras morir sus dos hijos al mismo tiempo, fue aceptada en el convento, recibió los hábitos de monja y realizó su profesión de fe.

Esa es parte de la triste historia que rodeó a aquella mujer a la que se venera como abogada de los imposibles y tanto nació como murió un 22 de mayo.

Así pues, rosas, misas, velas, exvotos, rosquillas y churros cobran especial protagonismo desde hoy mismo en Vilagarcía, al menos para los cristianos que viven con intensidad la faceta más religiosa de las fiestas de Santa Rita.