Sanidade controlará la calidad del agua de unas 70 playas en O Salnés y Ullán este verano

La Consellería de Sanidade controlará este verano la calidad del agua de unas 70 zonas de baño de O Salnés y Ullán. La Xunta publicó este miércoles en el DOG la relación de zonas de baño de Galicia, donde se incluyen unos 70 arenales de la comarca arousana, la práctica totalidad de ellos marítimos.

Por municipios, el que más zonas de baño tiene en este censo es O Grove, con 21, seguido de Sanxenxo, con 20, Vilanova de Arousa, con 11, y A Illa, con nueve.

Completan esta relación Vilagarcía de Arousa (seis zonas de baño); Cambados (cuatro); Catoira, y Ribadumia, con una zona de baño respectivamente, ubicadas en el paseo marítimo de la localidad vikinga y en Cabanelas, donde existe un área recreativa y está la piscina municipal.

En el caso de Vilagarcía, se mantienen las mismas seis zonas de baño de las pasadas temporadas, que son las de O Preguntoiro, A Concha, A Covacha, As Saíñas, Compostela y O Campanario. Estas dos últimas, además, volverán a ondear la bandera azul.

La comarca contará con banderas azules en Vilagarcía, A Illa y Sanxenxo

El hecho de figurar en este registro público de aguas de baño supone que los inspectores de la Consellería de Sanidade realizarán análisis periódicos de la calidad del agua de dichos arenales. Los resultados se harán públicos periódicamente en internet y, en caso de que haya niveles anómalos de contaminación, se podrá ordenar la prohibición del baño.

Por otra parte, la relación hecha pública este miércoles apunta a una importante mejoría de la situación en Arousa. Hace unos años estaba prohibido el baño en una playa marítima de Sanxenxo, la de Carabuxeira; y en dos zonas continentales bañadas por el río Ulla, que eran las de la playa de Vilarello, en Valga, y la del paseo marítimo de Catoira. Ahora, sin embargo, ya no hay ninguna prohibida en la comarca.

Eso sí, hay cuatro puntos donde debido a los resultados de las últimas analíticas se consideran en «evaluación», pues todavía no hay datos positivos suficientes para incluirlas en el censo principal. Son Carabuxeira, Lavapanos y Nanín, en Sanxenxo; y Vilarello, en Valga.

Calidad excelente

El agua del 93 por ciento de las zonas de baño de O Salnés y Ullán tiene una calidad «excelente». Así se apunta en el informe anual que la Consellería de Sanidade realiza unas semanas después de terminada la temporada de baño, y que se elabora tras analizar los resultados de los muestreos periódicos que se toman en cada playa durante el verano. Esta es la calificación que se hizo pública en noviembre del año pasado, y que estará vigente durante todo el verano de 2026.

En concreto, 68 zonas de baño de O Salnés y Ullán han obtenido la máxima nota, que es «excelente». El agua de otras cinco playas recibió la segunda mejor nota, «buena»; y, finalmente, una suspendió (la nota fue de «insuficiente»). La zona de baño con peor calidad del agua durante los últimos meses fue la situada a orillas del paseo marítimo de Catoira, a pesar de lo cual sí aparece ahora en el censo oficial publicado este miércoles.

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Este año podrán presumir de un agua de calidad excelente las zonas de baño de O Campanario (en Bamio, también con bandera Azul), Canelas y O Preguntoiro. Esta misma nota ha recaído en los 21 arenales de O Grove que figuran en el censo de la Xunta; los 20 de Sanxenxo; los 11 de Vilanova y los 9 de A Illa. Cambados también tiene tres zonas de baño clasificadas por la Xunta como «excelentes».