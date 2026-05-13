El rey emérito almuerza empanada de chocos, tortilla y mero a la brasa en Meaño

El rey emérito Juan Carlos I hizo escala en el Concello de Meaño para almorzar en uno de sus restaurantes.

Llegaba directo desde Vigo a Dena, con el objeto de comer en el Muiño da Chanca, uno de los referentes de la comida arousana. Luego tocaba desplazarse a Sanxenxo para descansar.

Por cuestiones de protocolo había reservado una mesa segura, tranquila, sin ruidos y con accesibilidad, eligiendo para ello la terraza acristalada del citado establecimiento.

En ella compartió mesa y mantel con dos parejas, degustando un menú que incluía empanada casera de chocos, tortilla española, mero a la brasa y, como postes unas filloas.

El jefe de sala explica que «le encantaron las filloas, un postre tan sencillo y que resulta edificante a cualquier paladar».

Todo ello regado por un albariño Rías Baixas que, dada la ocasión, tiene sello meañés.

Por un momento departió con el personal de cocina y los camareros de sala, y hasta posó con ellos a la entrada del local.

El restaurante O Muiño da Chanca es un negocio familiar, regentado por los hermanos Antonio y Jacobo Domínguez, que encarnan la segunda generación de este local con 31 años de historia.

Un establecimiento hostelero que está avalado por el Plato de Ouro del Premio Nacional de Gastronomía de Radio Turismo 2010, y por el Plan de Calidade de Turismo Rías Baixas.

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Antonio Domínguez reconocía que «por protocolo, nos avisaron el día anterior, y estuvimos haciendo un gran trabajo para que todo estuviera a punto, lógicamente un poco apurados por la presencia del rey, quien estuvo muy campechano, lo cual siempre ayuda, ya que genera un ambiente agradable».