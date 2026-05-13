Aprendizaje en catamarán
La promoción del mejillón traslada a los niños del aula a la ría
Los escolares se embarcan para familiarizarse con el tradicional cultivo de molusco en batea
Hace unos días se daba a conocer que la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mejillón de Galicia y la Consellería do Mar renovaban su alianza para la promoción del «oro negro» de batea con actividades específicas en los centros educativos, directamente dirigidas al consumidor del futuro.
Esa promoción no se limita a la escuela, sino que permite trasladar el aprendizaje directamente a la ría, tal y como quedó de manifiesto esta mañana con un nutrido grupo de estudiantes que se embarcaron en O Grove para conocer bien de cerca el funcionamiento de las bateas.
Lo hicieron junto a sus profesores, de la mano de personal especializado del Consello Regulador Mexillón de Galicia y a bordo del catamarán «Gran Cormorán Jet», de la naviera Cruceros do Ulla Turimares.
De este modo la DOP insiste en «fomentar hábitos de alimentación saludables y acercar a los escolares la realidad de uno de los sectores clave de la economía gallega».
En este sentido, esgrimen en el Consello que con este tipo de acciones quiere «trasladar al alumnado la importancia social y económica del sector mejillonero en Galicia, líder europeo en producción, y reforzar el vínculo entre producto, territorio y calidad diferenciada».
De este modo «no solo apostamos por la educación alimentaria desde edades tempranas, sino que consolidamos nuestro posicionamiento como referente de calidad y origen ante una nueva generación de consumidores cada vez más consciente de lo que come», sentencia la DOP.
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