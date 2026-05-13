Servicios
Política Social resuelve la creación de 20 plazas para el PAI de Vilanova
El servicio anunciado anteriormente es un Punto de Atención á Infancia en Baión
El Diario Oficial de Galicia de este miércoles comunica que el 17 de abril, la Consellería de Política Social firmó la resolución para la creación de las 20 plazas del Punto de Atención á Infancia (PAI) de Baión, en Vilanova de Arousa. Este tipo de iniciativas cuentan con fondos europeos Next Generation gestionados por el Gobierno central, como parte de su Programa de impulso a la escolarización en el primer ciclo de educación infantil.
Cabe recordar que es un proyecto ya anunciado con anterioridad y solicitado por el Concello de Vilanova para aumentar la cartera de servicios en esta parroquia y pensando también en las plantillas del polígono industrial. Para ello logró financiación y anunció la habilitación del espacio en los antiguos bloques de viviendas de maestros.
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