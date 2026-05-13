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Concurso

O Grove convoca el premio de novela corta Manuel Lueiro Rey dotado con 3.000 euros

El plazo de presentación expira el 15 de septiembre

El ganador de la edición anterior, Óscar Guzmán, será parte del jurado.

El ganador de la edición anterior, Óscar Guzmán, será parte del jurado. / Iñaki Osorio

Lucía Romero

O Grove

El Concello de O Grove ha convocado la XXXIII edición del Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Rey, dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora por Edicións Xerais.

El plazo de presentación de trabajos expira el 15 de septiembre y las bases pueden consultarse en el BOP del lunes día 11, así como en la sede electrónica municipal.

No obstante, fuentes municipales detallaron que está abierto a textos en gallego, con una extensión mínima de 50 páginas y una máxima de 100, que deben presentarse en tamaño folio DIN A4, de 2.500 caracteres cada página, aproximadamente, escritos en letra Arial, tamaño 12, espacio entre líneas de 1,5 (espacio y medio) y las hojas deben estar paginadas.

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El jurado estará compuesto por el ganador de la edición anterior, Óscar Manuel Guzmán Álvarez, autor de «Só os mortos saben a verdade», y otros cuatro miembros, especialistas en literatura y crítica literaria. El premio se otorga por mayoría simple de votos y busca honrar la figura del escritor y periodista y animar la creación en gallego.

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