Concurso
O Grove convoca el premio de novela corta Manuel Lueiro Rey dotado con 3.000 euros
El plazo de presentación expira el 15 de septiembre
El Concello de O Grove ha convocado la XXXIII edición del Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Rey, dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora por Edicións Xerais.
El plazo de presentación de trabajos expira el 15 de septiembre y las bases pueden consultarse en el BOP del lunes día 11, así como en la sede electrónica municipal.
No obstante, fuentes municipales detallaron que está abierto a textos en gallego, con una extensión mínima de 50 páginas y una máxima de 100, que deben presentarse en tamaño folio DIN A4, de 2.500 caracteres cada página, aproximadamente, escritos en letra Arial, tamaño 12, espacio entre líneas de 1,5 (espacio y medio) y las hojas deben estar paginadas.
El jurado estará compuesto por el ganador de la edición anterior, Óscar Manuel Guzmán Álvarez, autor de «Só os mortos saben a verdade», y otros cuatro miembros, especialistas en literatura y crítica literaria. El premio se otorga por mayoría simple de votos y busca honrar la figura del escritor y periodista y animar la creación en gallego.
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