«Musiqueando» saca a la calle a 300 personas en Cambados para celebrar la música en las aulas

La iniciativa «Musiqueando» regresó a Cambados, reuniendo a unas 300 personas en la plaza Alfredo Brañas, entre público y alumnado de los institutos Francisco Asorey y Ramón Cabanillas y los colegios San Tomé y Antonio Magariños, que este año se sumaron a esta iniciativa impulsada por la Confederación de Asociaciones de Educación musical de España (Coaem).

Una jornada de música, danza y convivencia compartida con la ciudadanía en general para exhibir el trabajo realizado en las aulas.

El tema propuesto este año fue la canción «El mayo florido» de la artista manchega Karmento. La actividad generó una notable expectación y contó con el apoyo logístico y la colaboración de la Concellería de Ensino e Cultura de Cambados.

Organizadores, participantes, autoridades y público en Cambados. / FdV

«Para nosotros es un orgullo tener unos centros educativos tan dinámicos», expuso el concejal Liso González, que no faltó a la cita.

Noticias relacionadas

Es de carácter estatal y simultánea, pero este año fue necesario cambiar la facha a causa de la lluvia. En anteriores ediciones, «Musiqueando» ha reunido a más de 60.000 escolares en todo el Estado y la capital del albariño es una cita habitual de una cita que busca compartir la vivencia de la música dentro y fuera de las aulas, visibilizando, sensibilizando y celebrando.