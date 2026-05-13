Herido el tripulante de una dorna arrollado por una embarcación rápida, en O Grove
Sucedió esta mañana en el puerto de O Grove
La lancha que lo abordó tiene 900 caballos de potencia
Un septuagenario de O Grove, Marcelino Prieto Prol, resultó herido de consideración esta mañana tras sufrir un accidente marítimo cuando navegaba en dorna por la zona portuaria.
El siniestro se produjo cuando entraba a puerto una embarcación rápida que le pasó literalmente por encima, destrozando la popa de la embarcación tradicional, de nombre «Semparada».
A falta de datos concretos que serán determinados por la correspondiente investigación puede avanzarse que todo sucedió al filo de las diez de la mañana.
Fue en ese instante cuando la dorna que salía del puerto recibió la embestida de la planeadora, una lancha de recreo parece que provista de dos motores de 450 caballos de potencia cada uno.
Se trata de una lancha tipo Graünner, embarcaciones de recreo y competición de alta gama, fabricadas por el astillero gallego Graünner Ships en Cambados (Pontevedra) y reconocidas por su diseño robusto, excelente navegabilidad y personalización a medida.
El marinero jubilado herido fue rescatado y trasladado a tierra firme por la misma embarcación que lo abordó, y parece que presentaba posibles fracturas en las costillas y heridas abiertas en las piernas, siendo trasladado al centro médico.
Tanto la dorna siniestrada como la lancha rápida fueron trasladadas al muelle cambadés de Tragove.
Gardacostas de Galicia, por medio de la lancha «Auxiliar Mar de Galicia», se ocupó de remolcar la pequeña embarcación, evitando que acabara hundida en la ría, trasladando también a su base de Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa) todas las pertenencias del herido y demás enseres que estaban a bordo.
Tanto el tripulante de la dorna como el de la lancha rápida son dos conocidos vecinos de O Grove que «viven casi puerta con puerta», según indican los testigos del accidente.
El herido es padre de Lino Prieto, un popular vecino grovense estrechamente vinculado a la recuperación de la cultura marítima tradicional e históricamente ligado a la asociación Amigos da Dorna Meca.
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