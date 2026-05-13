La Festa dos Callos de Meis estrenará receta para celíacos

La Festa dos Callos de Meis afronta su 34ª edición con una novedad importante en las cocinas, aunque con la voluntad de conservar intacto el espíritu de una de las citas gastronómicas más esperadas de la comarca. La alcaldesa, Marta Giráldez, presentó este jueves en el Concello el relevo al frente de la elaboración de los callos, que este año correrá a cargo de Paco Caneda, cocinero instructor del obradoiro de la Mancomunidade do Salnés.

La regidora quiso aclarar que la comparecencia no era la presentación oficial de la fiesta, sino el anuncio de una circunstancia especial dentro de una celebración que volverá a ser uno de los actos centrales de los festejos de San Benito. «No es la presentación de la Festa dos Callos, sino de una novedad respecto a esta edición número 34», explicó Giráldez.

La novedad llega motivada por la ausencia de Carmen Cochón, la cocinera que durante las dos últimas décadas se encargó de preparar los callos y que este año no podrá colaborar por motivos de salud. La alcaldesa tuvo palabras de reconocimiento para su labor y explicó que el Concello activó una solución para garantizar la continuidad de la fiesta con todas las garantías. «Encontramos a Paco Caneda, que con un equipo de personas será el cocinero de esta edición», señaló.

Giráldez destacó que la Festa dos Callos es una cita consolidada, con gran aceptación en Meis y en toda la comarca, y confió en que el cambio en las cocinas no altere el resultado de una celebración que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes en la Praza de España. «El secreto de los callos es el amor con el que se preparan», apuntó la alcaldesa, que también avanzó una de las principales novedades de esta edición: habrá raciones aptas para personas celíacas.

Paco Caneda asume el encargo con responsabilidad y respeto hacia el trabajo realizado durante tantos años por su predecesora. «Es un reto personal y espero estar a la altura de Carmen, la anterior cocinera», afirmó. El cocinero explicó que la elaboración mantendrá la esencia habitual, aunque será necesario adaptar parte del proceso para poder ofrecer una opción sin gluten. «Para celíacos se tiene que hacer un recipiente distinto. Hacemos los callos de la misma manera y luego apartamos una parte, retirando las harinas y demás», indicó.

La magnitud de la fiesta vuelve a quedar reflejada en las cifras. La organización prevé preparar alrededor de 5.000 raciones, para lo que se emplearán unos 600 kilos de garbanzos y 200 kilos de carne, además del chorizo y el resto de ingredientes necesarios para una receta que forma parte de la identidad festiva de Meis.

Caneda estará acompañado por un equipo de trabajo vinculado al obradoiro de la Mancomunidade do Salnés. «Traeré a cinco personas en mi equipo porque hay que cortar mucha carne», explicó, al tiempo que subrayó la importancia de la colaboración vecinal y del respaldo del Concello para sacar adelante una elaboración de estas dimensiones. «Hay mucha gente colaborando y eso es una ayuda muy importante por parte del Concello», añadió.

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La preparación comenzará ya el sábado por la tarde, con el objetivo de que todo esté listo para el domingo 12 de julio, día en el que la Praza de España volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de la Festa dos Callos. Meis se prepara así para una nueva edición de una cita que cambia de manos en los fogones, pero que mantiene el mismo propósito: servir tradición, convivencia y sabor a miles de comensales.