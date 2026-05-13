Limpieza urbana
Esquerda Unida de Vilagarcía denuncia vertidos de muebles y electrodomésticos y pide un servicio permanente
Juan Fajardo aboga por un servicio que actúe de inmediato ante los vertidos de objetos voluminosos sin necesidad de aviso previo
El portavoz de Esquerda Unida en Vilagarcía, Juan Fajardo, propone al Ayuntamiento la creación de un servicio permanente de recogida de residuos voluminosos. La formación esquerdista considera que el actual sistema falla, puesto que hay varios puntos del municipio donde existen desde hace tiempo vertidos de colchones, muebles o electrodomésticos.
El Concello de Vilagarcía sí tiene un servicio de recogida de voluminosos puerta a puerta, pero los vecinos tienen que llamar por teléfono para avisar de que quieren deshacerse de algún enser, y los técnicos le explican dónde y cuándo tienen que dejarlo. Pero, en la práctica, mucha gente opta por la vía más cómoda y deposita los enseres sin comunicarlo, por lo que después quedan mucho tiempo sin recoger.
Para Juan Fajardo, este problema es muy habitual en las zonas periurbanas, y supone un foco de insalubridad, al tiempo que da una imagen de «abandono y dejadez». Por ello, el edil propone a la administración local la creación de un servicio permanente de repaso de voluminosos, «que actúe de inmediato sobre aquellos puntos en los que aparecen vertidos o acumulación de voluminosos, independientemente del calendario de recogida o de la comunicación de los mismos».
Además, el edil de Esquerda Unida insta al Ayuntamiento y a la empresa concesionaria de la recogida, Urbaser, a poner en marcha campañas informativas y de concienciación ciudadana sobre el uso correcto del servicio, «campañas que además están recogidas en el contrato y que la empresa incumple sistemáticamente», incluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Comienza en Vilagarcía la construcción de un edificio de viviendas con piscina «infinity» y «chill out» orientados a la ría
- Un hombre de 52 años resulta herido en un aparatoso accidente con vuelco en Ribadumia
- «El Corte Inglés de Cambados» busca nueva vida en grandes multinacionales
- Una trabajadora de CC OO, herida en la sede vilagarciana del sindicato tras una «discusión»
- Adiós a Maluca Durán, la fundadora del emblemático restaurante Posta do Sol de Cambados
- Hotusa propone que las autocaravanas estén prohibidas en A Toxa