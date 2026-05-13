Empieza la obra para reparar y alargar la vida útil del puente de As Goritas, en Cambados

La constructora Fonsán ha iniciado el proyecto de rehabilitación del puente de As Goritas, en Cambados, financiado con 400.000 euros por Portos de Galicia. El objetivo es prolongar la vida útil de la estructura y frenar la corrosión tras más de dos décadas de exposición continuada a la acción del mar y las inclemencias meteorológicas. De hecho, aunque el estado general «es adecuado», es necesario sustituir por completo una de las vigas y este proceso más crítico, así como otros, requerirán la realización de cortes puntuales del paso.

Con todo, desde la compañía indican que las obras se han planificado para minimizar al máximo los efectos sobre la circulación de tráfico y peatonal, teniendo en cuenta que es el único acceso al islote, donde hay una gran bolsa de aparcamiento y se alcanza el pantalán de As Goritas. De hecho, se trata de una actuación estratégica, desde el punto de vista funcional y operativo.

Fonsán actuará en este puente de 60,5 metros de largo distribuidos en cinco vanos, de tal manera que podrá recuperar años de vida útil y mantener su capacidad estructural mediante la eliminación y control de los procesos de corrosión existentes en distintas zona de la estructura y las vigas. Desde la firma indican que su estado general es adecuado, pero años de embates del mar y de inclemencias meteorológicas han acelerado su degradación progresiva. De hecho, la viga a sustituir, que forma parte del armazón, presenta un «deterioro significativo», está muy corroída y es insalvable.

Vista de la viga en peor estado y que se va a sustituir. / FdV

Las mismas fuentes destacan la singularidad de la actuación, en un entorno «especialmente exigente, condicionado por la acción de las mareas, la proximidad al núcleo urbano de Cambados y la necesidad de mantener operativo el acceso al puerto deportivo durante gran parte de la obra«, lo cual le ha llevado a planificar fases específicas para generar las menores molestias posibles.

No es el único proyecto que lleva el sello de esta constructora en Galicia, donde lleva más de una década desarrollando proyectos vinculados a infraestructuras, rehabilitación integral y edificación singular. Así, también ejecutó la reparación estructural del puente Gundián sobre el Ulla, la rehabilitación del muelle bateeiro de Moaña o la ampliación de la planta de lenguado de Cambados.

Esto es producto de una «relación profesional y humana muy estrecha, basada en la confianza construida a lo largo de los años con clientes, administraciones, equipos técnicos y colaboradores locales», destacan en un comunicado.

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Vista aérea del puente cambadés. / FdV

«Es una tierra donde nos sentimos especialmente cómodos porque compartimos esta manera de entender los proyectos: con seriedad, cercanía y visión a largo plazo», explica su CEO, Eusebio Cano. Es más, indican que este vínculo es una «seña de identidad» desde sus orígenes, con su fundador, Fernando Torres, ingeniero de Caminos y natural de Lugo, al frente, «impulsando una forma de entender la ingeniería y la construcción muy vinculada al rigor técnico, la proximidad y el respeto por el entorno».