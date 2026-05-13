El PSOE de Catoira denuncia la «decadencia» de espacios emblemáticos y el «abandono» municipal

El PSOE de Catoira acusa al Concello de tener espacios emblemáticos en una situación de «decadencia nunca vista». Así, denuncia el estado «selvático e impracticable» del entorno de los molinos; los petroglifos, «ocultados por falta de limpieza y cuidado» y «calles del centro invadidas por la vegetación, aceras intransitables y contenedores tirados».

Es más, «el sector servicios lleva meses advirtiendo de una caída notable de visitantes y no es casualidad, es consecuencia de la imagen de abandono», lamenta su portavoz, Alberto García, que exige actuar «con urgencia».