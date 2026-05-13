Política local
El PSOE de Catoira denuncia la «decadencia» de espacios emblemáticos y el «abandono» municipal
Exige al Concello que actúe con «urgencia»
Catoira
El PSOE de Catoira acusa al Concello de tener espacios emblemáticos en una situación de «decadencia nunca vista». Así, denuncia el estado «selvático e impracticable» del entorno de los molinos; los petroglifos, «ocultados por falta de limpieza y cuidado» y «calles del centro invadidas por la vegetación, aceras intransitables y contenedores tirados».
Es más, «el sector servicios lleva meses advirtiendo de una caída notable de visitantes y no es casualidad, es consecuencia de la imagen de abandono», lamenta su portavoz, Alberto García, que exige actuar «con urgencia».
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