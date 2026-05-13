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Investigación y divulgación

La ciencia se va de bares con Pint Of Science

La Cervecería Miúdo acogerá el 20 de mayo en Vilagarcía tres charlas sobre diferentes temas científicos

El año pasado fue la primera edición en Vilagarcía.

El año pasado fue la primera edición en Vilagarcía. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

Vilagarcía se sumará el próximo 20 de mayo a la undécima edición de Pint of Science, el festival gratuito que lleva la investigación científica a los bares. La cita será a las 20.00 horas en la Cervecería Miúdo, donde tres investigadores acercarán al público cuestiones tan diversas como la contaminación en época romana, el impacto de los incendios sobre el mar o la prevención del suicidio juvenil.

El acto vilagarciano reunirá a Olalla López Costas, de Cretus-USC, con la charla «¡Los romanos contaminan tan bien!», centrada en cómo se puede rastrear la contaminación por metales en el pasado; a Alberto Gutiérrez Barral, de la USC, que planteará «Poden os incendios queimar o mar?» para explicar cómo las lluvias posteriores a un incendio pueden alterar el plancton marino; y a Paula Frieiro Padín, de la Universidade de Vigo, con «Suicidio xuvenil: comprender para previr», una propuesta sobre claves para prevenir la conducta suicida en jóvenes.

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La organización local busca que la ciencia salga de los laboratorios y se encuentre con la ciudadanía en un ambiente cercano. Manuel Souto, profesor de investigación en Ciqus-USC y responsable de comunicación del acto en Vilagarcía, destaca que «una de las claves de Pint of Science es trasladar la investigación que realizamos en universidades y centros de investigación a un ambiente distendido como el de los bares, utilizando un lenguaje sencillo y accesible». El formato permitirá al público preguntar, participar y descubrir que la ciencia también puede entenderse entre conversaciones, curiosidad y una mesa compartida.

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