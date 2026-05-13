La ciencia se va de bares con Pint Of Science

Vilagarcía se sumará el próximo 20 de mayo a la undécima edición de Pint of Science, el festival gratuito que lleva la investigación científica a los bares. La cita será a las 20.00 horas en la Cervecería Miúdo, donde tres investigadores acercarán al público cuestiones tan diversas como la contaminación en época romana, el impacto de los incendios sobre el mar o la prevención del suicidio juvenil.

El acto vilagarciano reunirá a Olalla López Costas, de Cretus-USC, con la charla «¡Los romanos contaminan tan bien!», centrada en cómo se puede rastrear la contaminación por metales en el pasado; a Alberto Gutiérrez Barral, de la USC, que planteará «Poden os incendios queimar o mar?» para explicar cómo las lluvias posteriores a un incendio pueden alterar el plancton marino; y a Paula Frieiro Padín, de la Universidade de Vigo, con «Suicidio xuvenil: comprender para previr», una propuesta sobre claves para prevenir la conducta suicida en jóvenes.

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La organización local busca que la ciencia salga de los laboratorios y se encuentre con la ciudadanía en un ambiente cercano. Manuel Souto, profesor de investigación en Ciqus-USC y responsable de comunicación del acto en Vilagarcía, destaca que «una de las claves de Pint of Science es trasladar la investigación que realizamos en universidades y centros de investigación a un ambiente distendido como el de los bares, utilizando un lenguaje sencillo y accesible». El formato permitirá al público preguntar, participar y descubrir que la ciencia también puede entenderse entre conversaciones, curiosidad y una mesa compartida.