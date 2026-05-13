El Concello de Catoira destinará 48.000 euros a completar el itinerario peatonal en As Lombas

El Concello de Catoira ejecutará con cargo al Plan +Provincia un nuevo tramo de aceras para completar el itinerario peatonal en el paseo de As Lombas, entre el núcleo urbano y el CPI Progreso con 48.000 euros.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que la actuación incluye la reorganización del tráfico rodado para separar físicamente el espacio destinado a vehículos y a peatones, «mejorando la movilidad e incrementando la seguridad en una zona especialmente transitada a diario por alumnado, familias y usuarios de las instalaciones públicas próximas». También está la escola infantil y el pabellón.

Así, se implantará el sentido único de circulación hacia el colegio en el primer tramo y también se va a habilitar una zona de aparcamiento, además de instalar la señalización necesaria. El objetivo es «reducir los conflictos de tráfico, ordenar los movimientos en el entorno escolar y favorecer una convivencia más segura».

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Plano de las nuevas aceras en As Lombas, en Catoira. / FdV

«El Concello sigue apostando por crear itinerarios accesibles y seguros para los niños y los vecinos, dando continuidad a un proyecto muy necesario en una de las zonas con más tránsito peatonal», declaró el regidor, recordando la actuación del año pasado, con la creación de un tramo de más de 110 metros de aceras mediante una subvención autonómica.