Infraestructuras
El Concello de Catoira destinará 48.000 euros a completar el itinerario peatonal en As Lombas
El alcalde destaca que el objetivo es mejorar la seguridad para el alumnado, las familias y los usuarios
El Concello de Catoira ejecutará con cargo al Plan +Provincia un nuevo tramo de aceras para completar el itinerario peatonal en el paseo de As Lombas, entre el núcleo urbano y el CPI Progreso con 48.000 euros.
El alcalde, Xoán Castaño, explica que la actuación incluye la reorganización del tráfico rodado para separar físicamente el espacio destinado a vehículos y a peatones, «mejorando la movilidad e incrementando la seguridad en una zona especialmente transitada a diario por alumnado, familias y usuarios de las instalaciones públicas próximas». También está la escola infantil y el pabellón.
Así, se implantará el sentido único de circulación hacia el colegio en el primer tramo y también se va a habilitar una zona de aparcamiento, además de instalar la señalización necesaria. El objetivo es «reducir los conflictos de tráfico, ordenar los movimientos en el entorno escolar y favorecer una convivencia más segura».
«El Concello sigue apostando por crear itinerarios accesibles y seguros para los niños y los vecinos, dando continuidad a un proyecto muy necesario en una de las zonas con más tránsito peatonal», declaró el regidor, recordando la actuación del año pasado, con la creación de un tramo de más de 110 metros de aceras mediante una subvención autonómica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Comienza en Vilagarcía la construcción de un edificio de viviendas con piscina «infinity» y «chill out» orientados a la ría
- Un hombre de 52 años resulta herido en un aparatoso accidente con vuelco en Ribadumia
- «El Corte Inglés de Cambados» busca nueva vida en grandes multinacionales
- A Illa de Arousa tendrá un camping privado para autocaravanas con capacidad de 80 vehículos
- Una trabajadora de CC OO, herida en la sede vilagarciana del sindicato tras una «discusión»
- Adiós a Maluca Durán, la fundadora del emblemático restaurante Posta do Sol de Cambados