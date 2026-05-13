La Banda Municipal de Vilagarcía tendrá un verano con 29 actuaciones

La Banda de Música de Vilagarcía volverá a poner banda sonora al verano del municipio. La formación protagonizará un total de 29 actuaciones en parroquias y lugares dentro del programa impulsado por la Concellería de Cultura, que dirige Sonia Outón, a través de un convenio anual de 46.000 euros.

El ciclo comenzará la próxima semana coincidiendo con Santa Rita y se prolongará hasta octubre, cuando finalizará en las fiestas de A Torre. Bajo la dirección de Jesús Nogueira, la banda ofrecerá conciertos, pasacalles y acompañamientos en procesiones, con intervenciones de entre 45 y 60 minutos.

La programación incluye actuaciones en el parque da Coca, A Xunqueira, Vilaxoán, O Piñeiriño, Fontecarmoa, Os Duráns, Carril, Sobradelo, O Sixto, A Laxe, A Torre, el centro urbano, Trabanca Badiña y Rubiáns, entre otros puntos. Para agilizar y hacer más transparente la concesión de actuaciones, Cultura abrió a principios de año un período de solicitudes dirigido a las comisiones de fiestas.

Noticias relacionadas

Concello y banda buscan con esta iniciativa acercar la música clásica y popular a todos los vecinos, reforzar las celebraciones patronales y dinamizar la actividad en barrios y parroquias. «Queremos mantener vivas las tradiciones festivas y llevar la música a todos los rincones de Vilagarcía», trasladan desde la organización del ciclo.