Baches y maleza: los principales accesos a Xiabre están en mal estado

Profundos baches imposibles de esquivar porque van de un margen a otro de la pista; gruesas piedras sueltas; cunetas expuestas sin protección alguna para una eventual salida de vía; maleza que invade la calzada en algunos puntos… El gobierno municipal de Vilagarcía ha trabajado mucho para convertir el monte Xiabre en un recurso turístico, deportivo y de ocio de primer nivel, pero los accesos que conducen a la parte alta del mismo presentan desde hace meses un estado pésimo.

Las dos pistas de acceso pavimentado a Xiabre más utilizadas desde Vilagarcía son la que sale desde el alto de O Pousadoiro, y la de Guillán. Esta última es, con mucha diferencia, la más deteriorada.

La carretera es ancha y tiene el pavimento en perfecto estado hasta donde terminan las casas. El Ayuntamiento incluso ha habilitado un par de «lombos» suaves para evitar los excesos de velocidad en esa zona. Pero, en cuanto la pista empieza a internarse en el monte y quedan atrás los desvíos para el punto limpio y el refugio de animales, la situación cambia por completo.

Socavones en la subida desde O Pousadoiro. / Noe Parga

El asfalto es ya muy antiguo y está muy deteriorado, con zonas rugosas, decenas de parcheos que sobresalen ligeramente del resto de la vía, socavones profundos, piedras sueltas y arena procedente de las escorrentías de las pistas forestales.

En algunos tramos, el estado de la pista es tan deficiente que los conductores tienen que reducir la marcha casi por completo, porque hay socavones de lado a lado de la estrecha calzada. Para los automóviles, el principal riesgo es el de destrozar una rueda o tener que dar un volantazo; para los ciclistas, estos agujeros pueden ser mucho más peligrosos.

Algunos usuarios se han quejado también de la existencia de zonas altas muy expuestas, sin protección alguna de quitamiedos que pudiesen evitar un accidente grave en caso de salida de vía.

El estado del acceso a Xiabre desde O Pousadoiro es sensiblemente mejor, pero en absoluto perfecto. Los vehículos que suben desde Caldas y tuercen hacia la derecha en el cruce, de hecho, ya se ven obligados a sortear un agujero abierto justo en el cruce de la carretera autonómica y la pista municipal.

La maleza invade parcialmente la subida hacia el alto de Meda. / Noe Parga

Más adelante, aproximándose ya al merendero de Fontefría, hay también un socavón que parte la calzada en dos de forma transversal. No faltan los tramos en los que se debe circular por precaución por la presencia de baches aislados.

Finalmente, el estado de firme es mejor en la carretera que sube hacia la cumbre, donde se encuentran las antenas de telecomunicaciones. El problema, en este caso, es que hay unos pocos tramos donde la maleza de los márgenes ha crecido tanto que invade un poco la pista. Al tratarse de una calzada estrecha, esta maleza puede dificultar la circulación en caso de que coincidan dos vehículos en paralelo.

Noticias relacionadas

El equipo de Alberto Varela ha mejorado mucho la oferta lúdica y deportiva de Xiabre. A los encantos ya existentes desde hace tiempo, como el merendero de Fontefría o el atractivo de subir a Meda, se han añadido en los últimos meses el espectacular mirador de la cruz, una ruta para corredores de montaña, y otra de senderismo, que han hecho de Xiabre un lugar muy atractivo para cierto tiempo de público. La calidad de los accesos a día de hoy, sin embargo, es deficiente.