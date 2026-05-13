Un cambio radical en O Grove
Adiós a los árboles de la plaza de O Corgo
Los viejos árboles de la principal plaza de O Grove desaparecen para siempre
Serán sustituidos por otro tipo de vegetación en el marco del proyecto para su adecuación como refugio climático y petfriendly
Ya se decía hace días que el proyecto de «Adecuación de la plaza de O Corgo como refugio climático y petfriendly» estaba en marcha, anunciándose que toda la zona estará vallada mientras se ejecutan la obras.
Ahora puede añadirse que la transformación de la imagen de O Corgo, tal y como se conoce, será total, y el mejor indicador de ello es la eliminación de los árboles que desde hace décadas adornan este céntrico espacio.
Un terreno de 8.486,13 metros cuadrados que se presenta como «refugio climático urbano, espacio petfriendly y plaza dura polivalente para la organización de todo tipo de eventos».
Se hace de acuerdo con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y el conocido proyecto «A Gastromeca», que en este caso aspira a reducir la temperatura superficial «entre 3 y 5 grados centígrados».
Lo que se busca es un espacio que mitigue los efectos del cambio climático mediante la creación de zonas verdes extensas, arbolado de porte, una pérgola orgánica y sistemas de drenaje sostenible.
En relación con ello y la eliminación de los viejos árboles, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, insiste en que O Corgo pasará a disponer de «una zona con mucha vegetación y diversos senderos, duplicando la zona verde actual».
También se creará «un paseo central dotado con una pérgola cubierta de vegetación» y se instalará nueva iluminación, «introduciendo también cambios importantes en el mobiliario urbano».
Para los que ayer se preguntaban el por qué de las obras y de la retirada de los árboles, decir que el proyecto se complementa con el acondicionamiento del parque infantil y la reposición de las aceras en el perímetro de skate-park, donde habrá un anfiteatro destinado a «dinamización cultural e integración intergeneracional».
El presupuesto de estos trabajos, a concluir en un plazo aproximado de tres meses, asciende a 638.000 euros.
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