Xuventude abre 50 plazas para Naturarte

La Concellería de Xuventude de Vilagarcía abre esta semana el plazo de inscripción para los campamentos de verano Naturarte, una propuesta gratuita dirigida a niños y niñas de 7 a 10 años. El programa se desarrollará del 1 de julio al 14 de agosto, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, con sede en la Escola Municipal de Música, en la avenida Rosalía de Castro.

La iniciativa oferta este año 50 plazas y combina actividades de ocio, educación ambiental y conocimiento del entorno. Los participantes realizarán salidas para descubrir el medio en el que viven y tomar parte en propuestas vinculadas con la naturaleza.

El programa tiene también como objetivo favorecer la conciliación durante las vacaciones escolares. Por ello, uno de los principales criterios de baremación será que ambos progenitores trabajen o realicen actividades formativas regladas durante el horario del campamento. Las familias podrán solicitar plaza para todo el período o por una o varias quincenas.

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Las solicitudes podrán presentarse entre el 13 y el 21 de mayo, preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica municipal, o en el Rexistro Xeral del Concello. La lista provisional de admitidos se publicará el 9 de junio y la definitiva saldrá el día 25. En caso de que haya más solicitudes que plazas, se creará una lista de espera según la puntuación obtenida.