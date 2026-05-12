Vilagarcía rendirá tributo a Santa Rita y a Alejandro Sanz

Vilagarcía empieza a calentar motores para un calendario que ya no se detendrá hasta el final del verano. El Concello presentó este martes la programación de las fiestas de Santa Rita, que se celebrarán del 21 al 24 de mayo con una agenda amplia en la que convivirán la devoción religiosa, la romería urbana, las verbenas, la Feira Celta, el folclore, el deporte y las actividades infantiles. La gran novedad será el concierto tributo a Alejandro Sanz que ofrecerá Fran Valenzuela el sábado en A Xunqueira.

El alcalde, Alberto Varela, recurrió al símil futbolístico para definir el momento que abre Santa Rita en la ciudad. «Si fuéramos un equipo de fútbol estaríamos en la pretemporada de las celebraciones», señaló el regidor, que recordó que a partir de ahora Vilagarcía comenzará a enlazar «una cosa con otra sin parar» hasta llegar al verano y a San Roque. Varela destacó además el fuerte arraigo de unas fiestas que los vilagarcianos sienten «mucho y muy propias» y que han sabido conservar su esencia de romería gallega dentro de un marco urbano.

La concejala de Cultura, Sonia Outón, auguró una celebración multitudinaria al coincidir el día grande, el viernes 22 de mayo, con el inicio del fin de semana. «Coincide muy bien», apuntó, convencida de que esa circunstancia favorecerá la llegada de público de toda la comarca. La programación arrancará el jueves por la tarde con la inauguración de la Feira Celta en A Xunqueira, que contará con alrededor de medio centenar de casetas de artesanía y gastronomía, además de animación musical e infantil.

Ese mismo jueves comenzará también el apartado de verbenas en la avenida da Mariña con la Orquesta Kubo, una formación que, según Outón, presenta «un gran formato» y está llamada a situarse «al nivel de las mejores orquestas de Galicia». El viernes, día de mayor peso religioso, llegarán las misas, la procesión, los pasacalles y la verbena de la Orquesta Capitol, pensada para el público más fiel a la tradición de Santa Rita.

La Feira Celta se instalará nuevamente en A Xunqueira. / Iñaki Abella

El sábado concentrará buena parte de la programación familiar, con propuestas vinculadas a las Letras Galegas, actividades en la Biblioteca, teatro en el Salón García y las proyecciones del Festivaliño On The Road. Por la noche llegará uno de los grandes reclamos del programa: el concierto tributo a Alejandro Sanz «Lo que fui es lo que soy», a cargo de Fran Valenzuela. La actuación, gratuita, comenzará a las 22.30 horas en A Xunqueira y repasará canciones que, en palabras de Outón, «marcaron la adolescencia de tanta gente» y forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

El domingo mantendrá el pulso festivo con propuestas como los primeros conciertos de Ágora Vermú en O Piñeiriño, con Os Bartbitúricos, y el espectáculo «Érase Otra Vez. El Musical», que la Escola de Música Coda pondrá en escena en el Auditorio con la colaboración de la Sinfonietta, integrada por miembros de la Escola Municipal de Música Bernardo del Río. La música de la jornada se completará con Moe DJ, un clásico de la discoteca A Condesa que cumple 25 años poniendo ritmo a las pistas de baile de O Salnés.

Santa Rita mantendrá también sus ingredientes más reconocibles: pulpo, churrasco, rosquillas y churros en el entorno de Vista Alegre; atracciones en el Parque Miguel Hernández y en la TIR; pasacalles diarios de grupos locales; y una vertiente deportiva con la IV Regata Santa Rita y el Torneo Santa Rita de balonmano cadete. Una programación transversal con la que Vilagarcía inicia su particular cuenta atrás hacia el verano.

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La programación, que se difunde también a través de las redes sociales municipales, refuerza el papel de Santa Rita como una de las citas más esperadas del calendario local y comarcal.