Una trabajadora de CC OO, herida en la sede vilagarciana del sindicato tras una «discusión»

A las diez y media de esta mañana se registraba «una fuerte discusión» en la sede del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en Vilagarcía de Arousa, situada en la calle de Alexandre Bóveda.

Según algunos testigos una mujer salió al exterior del edificio sangrando por la nariz, por lo que habría sido atendida en una ambulancia del 061 desplazada al lugar de los hechos.

El operativo desplegado también movilizó a efectivos de Policía Local y tres patrullas de la Policía Nacional.

El coche de la Policía Local ante el edificio sindical. / M. Méndez

FARO DE VIGO pudo contactar con representantes de Comisiones Obreras para tratar de conocer lo ocurrido. Aunque existe confusión, dado que la trabajadora del sindicato estaba sola en la sede del mismo, recibió un fuerte golpe en la nariz propinado con la pantalla de un ordenador que alguien habría lanzado sobre ella.

De este modo confirmaban que la «fuerte discusión» entre varias personas de la que dieron cuenta varios vecinos y a la que aludían las fuentes policiales consultadas, se habría producido en el interior de la sede de dicho sindicato, situada en el mismo y céntrico edificio en el que se encuentran las oficinas de CIG y UGT.

El despliegue policial generó enorme expectación, dado que el edificio sindical se encuentra en una zona muy concurrida del centro de la ciudad vilagarciana. Y justo enfrente se celebra el tradicional mercadillo ambulante de los martes, de ahí la gran cantidad de gente que en el momento de los hechos se encontraba en la zona.

Uno de los coches patrulla de la Policía Nacional abandonó la zona atravesando por el mercadillo ambulante, justo delante del edificio sindical. / M. Méndez

La sorpresa de los allí presentes fue mayor al ver que uno de los coches patrulla de la Policía Nacional movilizados abandonaba el lugar atravesando la zona de los puestos ambulantes, quizás tratando de localizar al presunto agresor.

A las once de la mañana ya solo permanecía en el lugar un coche de la Policía Local y la sede de CC OO se encontraba cerrada con llave, dado que, como se decía antes, la mujer herida era la única que se encontraba en la misma en el momento de la supuesta agresión, lo cual confirmaría su traslado al centro médico.

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Los dirigentes sindicales, algunos de los cuales se encuentran participando en asambleas o reuniones de trabajo en Madrid y Vigo, se enteraron telefónicamente de lo sucedido y, si bien confirmaban la agresión, decían no disponer de más información sobre este episodio.