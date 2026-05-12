La patronal grovense insiste en su rechazo a limitar el aforo en A Toxa y pide soluciones de movilidad

Aunque hace días el alcalde ya dejó claro que todos los miembros del Consello Local de Turismo están en contra de introducir en A Toxa las medidas de limitación de aforo que plantea del grupo Hotusa, la asociación de empresarios Emgrobes, que forma parte de dicho órgano consultivo, quiere insistir en ello.

Y de paso reclama nuevamente al Concello una mejora integral de la movilidad y de la gestión turística del municipio ante los problemas de tráfico, aparcamiento y saturación que se registran especialmente durante la temporada alta.

La patronal grovense explica que en los últimos días ha mantenido conversaciones y reuniones con distintos empresarios, así como encuentros con el alcalde y la concejala de Turismo, para analizar las diversas problemáticas que afectan tanto a vecinos como a visitantes. Entre las cuestiones abordadas destacan la falta de plazas de aparcamiento, la ausencia de regulación y control sobre determinados vehículos como las autocaravanas y el impacto que, según señalan, está teniendo el incremento de las viviendas de uso turístico en el acceso a la vivienda habitual en la localidad.

Turistas en la isla de A Toxa. / M. Méndez

Asimismo, desde Emgrobes también se escucharon las inquietudes de comerciantes y hosteleros sobre la importancia estratégica que tiene para la economía local la zona de A Toxa, junto con espacios como la Aldea Grobit, el Monte Central y La Aldea Comercial, considerados algunos de los principales atractivos turísticos del municipio.

La asociación empresarial trasladó al gobierno local la necesidad de tener en cuenta «los problemas reales de movilidad, fluidez viaria y aparcamiento» que, aseguran, se perciben en distintos puntos del municipio y que, a su juicio, deben resolverse mediante «una mejor gestión». En este sentido, Emgrobes ofreció nuevamente su colaboración al Concello para trabajar en la mejora de la ordenación turística de la villa.

A raíz de la polémica surgida en torno a posibles restricciones de acceso a la isla, la patronal apuesta por un plan global de mejora viaria y de incremento de plazas de estacionamiento, además de un control más riguroso en áreas especialmente sensibles como San Vicente, Con Negro, As Pipas, A Lanzada, así como en el entorno de O Corgo y A Toxa.

El centro comercial La Aldea. / M. Méndez

No obstante, Emgrobes deja claro que, «desde el respeto a las propuestas realizadas por propietarios y empresas como Hotusa», no debe prohibirse el acceso a ninguna de las zonas turísticas del municipio. La asociación sí defiende, en cambio, un mayor control y regulación de las autocaravanas, una medida que ha solicitado «en reiteradas ocasiones».

La entidad empresarial también incidió en la necesidad de reforzar durante el verano los dispositivos de control con un mayor número de agentes de la Policía Local, más vigilancia del tráfico y nuevas zonas de aparcamiento para evitar atascos y problemas circulatorios.

Incluso plantea estudiar fórmulas que permitan obtener cierto rendimiento económico para el Concello a través de medidas de movilidad «bien diseñadas», aunque subraya que los residentes deberían quedar exentos de cualquier coste y que el visitante debe percibir «un servicio útil y bien organizado, no una simple carga».

Por último, Emgrobes defiende que O Grove es «un municipio turístico que debemos cuidar entre todos» y reclama al gobierno local «mayor representatividad en la defensa de todo el territorio, incluida A Toxa», además de una gestión turística más eficaz que contribuya a evitar los problemas derivados de la elevada afluencia de visitantes.