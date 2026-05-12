O Salnés retoma su hermandad con Aguascalientes a través del deporte

Fue hace más de una década cuando la Mancomunidade de O Salnés comenzó los contactos con la ciudad mexicana de Aguascalientes, unos contactos que acabarían cristalizando en 2018, con la firma de un convenio de hermanamiento. Sin embargo, aquella colaboración se acabó enfriando en los tiempos del COVID hasta quedar limitada tan solo a un papel.

Sin embargo, en los últimos meses, ambas entidades, la Mancomunidade y el gobierno del estado de Aguascalientes, han retomado los contactos y han encontrado una vía que puede ayudar a impulsar la colaboración entre uno y otro lado del Atlántico. Esa vía no es otra que el deporte, una vía que no solo va a permitir interacciones entre uno y otro lado, sino que también puede convertirse en una alternativa para la desestacionalización del turismo que tanto se persigue en la comarca.

Una importante delegación hidrocálida desembarcó esta semana en la comarca para dar forma a este convenio de colaboración que, como primera medida, va a facilitar la participación de un combinado en edad infantil en la Copa Ribadumia, un prestigioso torneo de fútbol base de la comarca que se celebrará a partir del 12 de junio. No será el único, ya que la presencia de equipos de más allá del Atlántico sería también factible en la Celeste Cup de Vilalonga y en la Ramiro Carregal Soccer Cup. El estreno de este acuerdo estaba previsto precisamente en este torneo que se celebra en Vilaxoán, pero distintos problemas burocráticos lo impidieron.

El presidente de la Mancomunidade, David Castro, no dudó en celebrar este acuerdo que «va a beneficiar a la comarca, porque nuestra visión siempre ha sido global» y no se olvidó de agradecer a Gonzalo Durán el haber iniciado los contactos con Aguascalientes que ahora cristalizan en este acuerdo. Por su parte, Luis Rodríguez, integrante de la expedición mexicana, destacaba la oportunidad que para sus jóvenes supone viajar a O Salnés para competir en torneos del prestigio de los que se organizan en la comarca. Rodríguez también dio a conocer la Copa Aguascalientes, un evento que se celebra en la ciudad mexicana y que reúne a más de 50.000 deportistas en 29 modalidades diferentes, que van desde el fútbol hasta los toros, pasando por baloncesto o atletismo.

Una persona que ha resultado clave en este acuerdo de colaboración ha sido Paco Ozores. El organizador de la Copa Ribadumia mantiene vínculos personales con la ciudad de Aguascalientes y puso todo de su parte para que se retomasen los contactos entre ambas entidades para que los equipos de México pudiesen acudir a los eventos deportivos que se celebran en la comarca, sin descartar que, en el futuro, este intercambio sea recíproco.

El acuerdo no se limita solo a las canchas deportivas, sino que busca también fomentar el intercambio cultural y social entre ambos territorios. Castro insistió en su comparecencia en que el deporte funciona como «una herramienta real para unir comunidades geográficas distantes pero con unos valores comunes».

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La comitiva hidrocálida, integrada por responsables del programa deportivo internacional impulsado por el instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) visitó esta semana las dependencias del complejo deportivo de A Senra, donde se disputará la Copa Ribadumia a partir del 12 de junio.