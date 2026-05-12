La mítica banda Los Suaves, reconocida con el Premio Honorífico de los Martín Códax da Música

La asociación Músicas ao Vivo ha anunciado que la mítica banda Los Suaves recibirá el Premio Honorífico de los XIII Premios Martín Códax da Música, un reconocimiento que distingue cada año a figuras fundamentales por su trayectoria y su contribución al desarrollo de la música gallega.

El galardón, convertido ya en una de las mayores distinciones del panorama musical gallego, es elegido en asamblea general por los socios y socias de Músicas ao Vivo. En anteriores ediciones fueron reconocidos nombres imprescindibles de la cultura musical gallega como Leilía, premiadas en 2025, Emilio Cao en 2024 y Luz Casal, en 2023.

En esta ocasión, el premio recaerá en Los Suaves, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock estatal y un símbolo musical profundamente vinculado a Galicia.

Formados en Ourense a finales de los años setenta alrededor de la figura de Yosi Domínguez, el grupo construyó durante más de tres décadas una trayectoria marcada por la honestidad, la poesía urbana y una personalidad propia que logró conectar con varias generaciones de seguidores.

La banda llevó siempre Galicia por bandera. Desde sus comienzos reivindicó con orgullo sus raíces ourensanas y gallegas, convirtiéndose en un referente cultural y emocional para miles de aficionados dentro y fuera de la comunidad. Sus canciones y letras, muchas de ellas inspiradas en elementos de la cultura popular gallega, como «Santa Compaña», «El Afilador» o «Riazor Blues», ayudaron a proyectar una imagen auténtica de Galicia en el panorama del rock español.

Iñaki Abella

Temas como «Dolores se llamaba Lola» siguen siendo hoy himnos coreados en fiestas y verbenas de toda Galicia, mientras discos históricos como «Malas noticias», «Santa Compaña», «Víspera de todos los santos», «San Francisco Express» o «El Jardín de las Delicias» forman ya parte de la memoria colectiva del rock hecho desde Galicia.

Con este reconocimiento, los Premios Martín Códax da Música quieren poner en valor no solo la dimensión artística de Los Suaves, sino también su impacto cultural, social y emocional en la historia reciente de la música gallega.

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La gala de esta decimotercera edición se celebrará el próximo 27 de mayo en el Pazo da Cultura de Pontevedra, en una noche dedicada al talento musical gallego en todas sus expresiones artísticas.