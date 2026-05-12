Una marcha recorre el miércoles Vilagarcía por el conflicto del metal

La CIG ha convocado para este miércoles una nueva manifestación por las calles de Vilagarcía de Arousa para reclamar a la patronal de los sectores del metal y del comercio-metal el desbloqueo de las negociaciones de los respectivos convenios colectivos. La manifestación saldrá a las 12 del mediodía desde la rotonda de As Carolinas, y la comitiva bajará después hasta el centro urbano, como ya lo hizo la semana pasada.

Los sindicatos demandan un acuerdo para tres años, con una subida salarial del 16% para el tiempo de vigencia y el compromiso de revisión anual del IPC «real», para dar «garantías de poder adquisitivo».

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También exigen la reducción de jornada, porque «el convenio de Pontevedra es el que tiene más horas de todo el Estado»; la jornada continuada durante los meses de verano en el naval, una demanda «histórica», teniendo las altas temperaturas en las fábricas.