Laboral
Una marcha recorre el miércoles Vilagarcía por el conflicto del metal
Sale a las 12 del mediodia de la rotonda de As Carolinas
La CIG ha convocado para este miércoles una nueva manifestación por las calles de Vilagarcía de Arousa para reclamar a la patronal de los sectores del metal y del comercio-metal el desbloqueo de las negociaciones de los respectivos convenios colectivos. La manifestación saldrá a las 12 del mediodía desde la rotonda de As Carolinas, y la comitiva bajará después hasta el centro urbano, como ya lo hizo la semana pasada.
Los sindicatos demandan un acuerdo para tres años, con una subida salarial del 16% para el tiempo de vigencia y el compromiso de revisión anual del IPC «real», para dar «garantías de poder adquisitivo».
También exigen la reducción de jornada, porque «el convenio de Pontevedra es el que tiene más horas de todo el Estado»; la jornada continuada durante los meses de verano en el naval, una demanda «histórica», teniendo las altas temperaturas en las fábricas.
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