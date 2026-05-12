Cultura marítima
José Manuel Triñanes sigue al frente de Amigos da Dorna Meca
Tras renovar su directiva, la asociación organiza este mismo mes su primera cita importante con las embarcaciones tradicionales
Tras la botadura, el mes pasado, de embarcaciones como la «Rakú», la «Irmandiña» y, sobre todo, «A Meca», su buque insignia, la asociación Amigos da Dorna Meca afronta la nueva temporada estrenando junta directiva.
José Manuel Triñanes se mantiene al frente de esta conocida entidad, en calidad de presidente, mientras que su segundo de a bordo –vicepresidente– será Gerardo Iglesias, con Patricia Vilar como secretaria y Noa Soto, en calidad de tesorera.
Ellos, junto a vocales como Sito, Milo, Ibor, Celes y Gonzalo, son los encargados de patronear la nave de este colectivo, centrado en la preservación y promoción de la cultura marítima tradicional.
Su objetivo, insiste el propio José Manuel Triñanes, «mantener vivo un patrimonio que forma parte de la identidad marinera de O Grove», y del que forman parte tanto las embarcaciones citadas como las dornas de tope «Rubiasa», «Laxe de Boibas», «Novés» y «O Facho».
Este mismo mes, el día 30, la entidad organiza en aguas de O Grove el encuentro de embarcaciones tradicionales «Sempre Pate».
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