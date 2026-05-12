El intercambio que une Meis con el norte de Francia

Nació en plena época del Covid, cuando los alumnos estaban sometidos a las restricciones de movilidad. Aquel primer intercambio fue virtual, a través de las redes, pero fue la semilla de lo que ocurriría después y que ha traído a veinte jóvenes de la localidad francesa de Albert al CPI de O Mosteiro durante toda una semana.

Un total de 16 jóvenes de Meis ya había tributado viaje a la ciudad francesa en el mes de febrero y, en esta ocasión ejercieron como anfitriones en un intercambio en el que no faltó hasta una recepción en el consistorio meisino. Durante toda la semana, los alumnos franceses pudieron acercarse a espacios como la ruta da Pedra e da Auga, pero también, a través de un proyecto titulado “Raíces” del CPI O Mosteiro, pudieron descubrir espacios como la isla de Tambo, la bodega Martín Códax o una iniciación al arte rupestre. Los alumnos franceses estuvieron alojados en viviendas familiares de los escolares meisinos durante la estancia de una semana en la comarca de O Salnés.

Tambien se celebró una gymkana por O Mosteiro diseñada por los propios alumnos de cuarto de la ESO del CPI que consistió en recorrer diez puntos clave de la localidad proponiendo juegos diferentes, una propuesta que tuvo a los alumnos franceses y meisinos recorriendo el lugar durante dos horas y descubriendo la historia del municipio. A estas iniciativas se sumó el concierto de Amelie Trotet, artista originaria de Nueva Caledonia y que ofreció un espectáculo trilingüe (francés, castellano y gallego).

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El principal objetivo de este intercambio es el lingüístico y cultural, ayudando a mejorar las competencias en francés y es posible gracias al programa Eduexchanges que pone en marcha la Consellería de Educación de la Xunta. En este programa también participan otros centros de la comarca de O Salnés, como es el caso del IES de Carril, Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía y el Francisco Asorey de Cambados. Los tres centros escolares también realizan intercambios con institutos franceses.