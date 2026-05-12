A Illa de Arousa tendrá un camping privado para autocaravanas con capacidad de 80 vehículos

Tras años de tramitaciones y de ir superando los obstáculos que se encontraban en el camino, A Illa va a contar en breve con un espacio privado para autocaravanas. Será en las inmediaciones del parque de Carreirón y tendrá capacidad para 80 vehículos de estas características, además de adecuarse a todos los servicios que necesitan, como la recogida de aguas negras y grises y espacios de estacionamiento adecuado.

La empresa que impulsa esta iniciativa ya ha solicitado licencia de construcción en el Concello de A Illa y se espera que pueda abrir, aunque va a resultar complicado que sea este verano, ya que debe acometer obras importantes para acondicionar todo el entorno. Su apertura puede ofrecer una solución a los problemas que se han venido registrando en los últimos años con la presencia de autocaravanas estacionadas a libre albedrío por toda la costa.

Tal es la situación que el Concelo ha decidido restringir la presencia de autocaravanas en diferentes puntos del municipio como Area da Secada, Espiñeiro y el Faro de Punta Cabalo, donde está prohibida la pernocta, o en Gradín y Comboa, donde se ha prohibido el estacionamiento a toda clase de vehículos. A esta zona se unirá en breve Riasón, donde se van a instalar señales que impidan el paso de vehículos para proteger el espacio dunar. Tan solo unos metros más adelante se optó por una medida drástica para proteger la duna, como fue la instalación de vigas de batea para impedir el paso de coches.

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Ubicación del terreno

El terreno fue el origen de un litigio entre una empresa que quiso montar este servicio (no la actual) y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). La Axencia entendía que no solo se habían excedido los metros cuadrados de superficie a ocupar, sino que también se estaba realizando una actividad comercial al acoger autocaravanas en el recinto. El TSXG reconoció en parte est ademanda de la APLU, manteniendo la sanción por el exceso de volumen de las edificaciones que se realizaron, pero entendió que no existían pruebas de que la empresa estuviese realizando una actividad comercial.