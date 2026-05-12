El Hospital do Salnés celebra su primer cuarto de siglo en Vilagarcía

El Hospital do Salnés cumple 25 años, y el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés lo celebra este jueves con un acto en el Auditorio de Vilagarcía de Arousa, que empezará a las 20.00 horas. "Este hito representa un momento muy significativo para nuestra institución y para nuestro distrito sanitario", apuntan desde la gerencia del área.

Situado en Ande, Rubiáns, el Hospital de O Salnés nació con el objetivo de prestar asistencia sanitaria pública a una población de alrededor de 75.000 habitantes pertenecientes a los ayuntamientos de Cambados, Catoira, A Illa, Ribadumia, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa.

Inició su actividad asistencial a finales del año 2000 con la apertura de las consultas externas y del bloque quirúrgico, continuando con la hospitalización en agosto de 2001 y culminando en septiembre de ese mismo año con la puesta en marcha del servicio de urgencias y de la hospitalización de adultos.

El hospital contaba en su origen con una superficie construida superior a los 12.000 metros cuadrados y disponía de dos plantas de hospitalización con 84 camas, cuatro de ellas destinadas a neonatos, tres quirófanos, un área de urgencias con diez boxes asistenciales, unidad de observación y sala de yesos.

En sus inicios, el Hospital tenía 187 profesionales, y en la actualidad son casi medio millar

En sus inicios, el hospital estaba dotado con un cuadro de personal de 187 profesionales entre personal médico, de enfermería, técnicos y personal de servicios, que constituyeron la base del desarrollo asistencial posterior. En la actualidad, trabajan en el centro 496 efectivos, de los cuales 98 son médicos, 309 profesionales sanitarios no facultativos y 89 trabajadores de gestión y servicios.

Premios logrados

Desde la gerencia también destacan que la trayectoria del hospital comarcal está marcada por los reconocimientos a su calidad asistencial y al compromiso de sus profesionales. En este sentido, recuerda que en el mes de mayo de 2025 el centro sanitario recibió la acreditación IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), que concede el Ministerio de Sanidad, consolidándose como el único hospital público gallego que cuenta con esta distinción internacional.

En el campo de las urgencias, el Hospital do Salnés consiguió también en 2025 la acreditación de calidad de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, SEMES, convirtiéndose igualmente en el primer hospital comarcal de España en obtener dicho reconocimiento. Entre los indicadores valorados destacan su eficiencia organizativa, los tiempos de respuesta con una media de ocho minutos en triaje, y 33 minutos en la atención y la elevada actividad asistencial con cerca de cincuenta mil urgencias anuales.

La media de espera para el triaje en urgencias es de ocho minutos

El centro ha experimentado a lo largo de los años sucesivas ampliaciones tanto de infraestructuras como de servicios. En 2011 el Servizo Galego de Saúde impulsó un proyecto de ampliación que permitió incrementar la capacidad quirúrgica del hospital y adaptar los espacios a nuevas demandas asistenciales.

Así, tras esa ampliación, el centro arousano pasó a disponer de 130 camas, seis quirófanos, nueve puestos de recuperación postanestésica, cincuenta y siete locales de consulta, dos paritorios, dos salas de dilatación y tres puestos de hospital de día quirúrgico.

Más ampliaciones

Además, el área de urgencias experimentó una profunda transformación al incorporarse nuevos espacios diferenciados para la atención de adultos, pediatría y obstetricia. En 2017 hubo una segunda ampliación al activarse las unidades de cuidados postquirúrgicos y de cirugía mayor ambulatoria, lo que permitió incrementar la actividad quirúrgica ambulatoria y mejorar la experiencia de los pacientes.

Posteriormente, en agosto de 2023, se activó la nueva área de esterilización del hospital, infraestructura que duplicó la superficie anterior dedicada a estos procesos. Se renovó completamente el equipamiento y se renovó las dependencias de la base medicalizada del 061.

Desde el 2020, además, el hospital de día oncohematológico ofrece tratamientos y terapias sin necesidad de hospitalización a los pacientes del distrito sanitario. Ya más recientemente, en 2024, se reformó la unidad de hospitalización a domicilio y se dispusieron nuevos locales para el área de hospitalización a domicilio de psiquiatría.

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Finalmente, en marzo de 2026, el Hospital do Salnés incorporó a su actividad quirúrgica la biopsia de próstata por fusión, una técnica avanzada que combina la resonancia magnética y la ecografía en tiempo real para mejorar la precisión en el tratamiento de los cánceres prostáticos.