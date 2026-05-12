El GALP Ría de Arousa promueve la salud y el sector pesquero con la campaña 'Alimentos del mar'

El Grupo de Acción Local Pesqueira (GALP) de la Ría de Arousa llevó este martes al ambulatorio de San Roque (Vilagarcía) la campaña "Alimentos del mar, alimentos de vida". Además de ofrecer información sobre los beneficios que el consumo de pescado tiene en la salud, estaba previsto ofrecer una degustación de productos del mar elaborados por profesionales locales.

El puesto informativo se instaló en el acceso al centro de salud en horario de mañana. La campaña forma parte del programa "Pesca Salud" promovido desde la Consellería do Mar, de ahí que al objetivo del GALP de promover el conocimiento y la demanda de los productos del mar para garantizar la supervivencia del sector pesquero gallego, se sumen los aspectos nutricionales y los beneficios que su consumo tiene para la salud y el bienestar de las personas.

En O Salnés, el GALP Ría de Arousa se ha convertido en un motor económico de diferentes iniciativas. En O Grove, la cofradía recibió una subvención de 67.600 euros para dar continuidad en este año al proyecto "O Grove é Mar". Empezó el año pasado y ya hubo un curso de cestería marinera. La ayuda está cofinanciada en un 70% por el fondo europeo FEMPA y en un 30% por la Consellería do Mar.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Vilagarcía y la cofradía de Carril presentaron un proyecto conjunto al Grupo de Acción Local Pesqueiro (GALP) que busca destacar a las "Mulleres que conservan". El proyecto, dotado con 26.000 euros, incluye diversas acciones, como la producción de un documental que plasma su memoria vinculada al mar. También se organizarán talleres gastronómicos y rutas marítimas.