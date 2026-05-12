Esquerda Unida condiciona su apoyo a los presupuestos de Vilagarcía a la compra de la casona de los Duques de Terranova

El portavoz de Esquerda Unida en Vilagarcía, Juan Fajardo, está dispuesto a apoyar los presupuestos municipales que presente el gobierno local para este año, pero pide a cambio una única condición: que las cuentas incluyan una partida para comprar la casona de los Duques de Terranova, con vistas a su futura rehabilitación y conversión en una residencia pública para la tercera edad.

Fajardo ofreció ayer al mediodía una conferencia de prensa en el salón de plenos del consistorio. Y afirmó que solo pedirá una premisa para votar a favor del presupuesto, la adquisición de la también conocida como "casa de las 1000 ventanas", un inmueble que Esquerda Unida lleva años planteando como ubicación idónea para una residencia o un centro de día.

El edil de Esquerda Unida hizo mención a la rueda de prensa del lunes del BNG, en la que sus concejales planteaban la necesidad de invertir más en mantenimiento y menos en obras nuevas, y en poner las bases para que Vilagarcía tenga una residencia pública.

Fajardo señaló que, "por fin el bipartito (como denomina a PSOE y BNG, aunque en realidad no forman gobierno) ha entendido las necesidades de Vilagarcía". "Vilagarcía necesita un buen mantenimiento de lo ya construido y una residencia pública".

Además, el portavoz de EU señala que la adquisición de la casona y la finca permitiría abrir una gran zona verde para el disfrute de los vilagarcianos.

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En todo caso, Fajardo también cuestionó al gobierno municipal porque, según él, "sigue sin entender de cultura democrática" y sin ser capaz de negociar con los partidos de la oposición. Hizo esta afirmación denunciando que el ejecutivo solo les entregó unos planos de la revisión del plan de urbanismo, impidiéndole según él el acceso al resto de la documentación.