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Música

El Coro Liceo cantará la poesía gallega en Pontevedra

La agrupación vilagarciana participará el 28 de mayo en el Pazo da Cultura en un montaje coral con más de 300 voces

Integrantes de la formación vilagarciana.

Integrantes de la formación vilagarciana. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

El Coro Liceo de Vilagarcía será una de las agrupaciones participantes en «As rúas do vento ceibe», el espectáculo coral que reunirá el próximo día 29 en el Pazo da Cultura de Pontevedra a más de 300 voces sobre el escenario. La cita juntará a una decena de coros en torno a un repertorio construido sobre poemas de autores esenciales de la literatura gallega como Manuel María, Rosalía de Castro o Celso Emilio Ferreiro. La presencia del Coro Liceo permitirá que Vilagarcía tenga representación propia en una propuesta que une música y palabra para reivindicar la fuerza colectiva del canto coral. La agrupación afronta esta participación como una nueva oportunidad para compartir escenario con formaciones de distintos puntos de Galicia y contribuir a un montaje concebido como homenaje a la poesía gallega.

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