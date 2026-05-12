Más de un centenar de bodegas buscan el trono del Tinto Barrantes

La LIII Festa do Viño Tinto de Barrantes e exaltación das variedades autóctonas ya conoce a todos los aspirantes que buscan convertirse en el mejor caldo de esta edición. La comisión organizadora, que inicia ayer por la tarde las precatas oficiales, recogió un total de 102 muestras de tinto Barrantes y 21 de las variedades autóctonas, una cifra que está en la media de años anteriores, a excepción de la edición de 2025,donde el número de propuestas cayó debido a los problemas que sufrió la cosecha.

Los catadores asumen la dificultad de escoger un caldo en concreto, ya que la calidad de la cosecha de 2025 es muy alta y convidan a los vecinos de Ribadumia a acudir toda esta semana al centro social de Barrantes, a partir de las 21.00 horas, para poder degustar alguna de las muestras que estarán encima de la mesa.

Además de las precatas, la comisión organizadora y el Concello han mantenido un encuentro con los viticultores y bodegas titulares de las casetas que van a participar en la carpa de venta de vinos. Como en los últimos años, se contará con 13 casetas, 9 de tinto Barrantes y cuatro de variedades autóctonas. De ellos, repiten once del pasado año y dos son nuevos viticultores que participan por primera vez. En el encuentro se concretó la programación de la carpa, que como otros años, contará con actuaciones de cantos de taberna todos los días, showcookings y la tradicional sesión vermú del domingo final de fiesta.

Uno de los acuerdos más destacables es que se estableció mantener los mismos precios de la edición anterior, tanto para la venta de vinos como para los productos de merchandising de la fiesta. Así, la botella de tinto seguirá a seis euros y la de variedades autóctonas a diez. También se acordó llevar a cabo algún tipo de sorteo o concurso para promocionar la venta en las casetas de la fiesta.

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Por último, la comisión también ha tomado la decisión de suspender el concurso de tapas "Tapa o teu baldón", debido a que solo se inscribieron cuatro locales hosteleros cuando en las bases se establecía un mínimo de cinco. Aunque más locales mostraron interés en participar, o bien no podían hacerlo ese fin de semana (del 16 al 17 de mayo) o no presentaron su oferta. Por este motivo, se acordó suspenderlo y valorar conjuntamente con los locales interesados su posible realización en otras fechas, bien a lo largo del verano o acercándose a la Navidad, o incluso, de cara a la edición de la Festa do Tinto del año que viene.