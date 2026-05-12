Los catamaranes mecos siguen sin tripulación suficiente para el verano

Hace poco más de un mes FARO DE VIGO informaba de que algunas de las navieras que operan en el puerto grovense de O Corgo necesitan completar sus tripulaciones para poder asumir el ritmo de trabajo que esperan el próximo verano.

Su intención era ampliar plantilla para poder aumentar el número de frecuencias de las singladuras e incluso para botar más embarcaciones, ya que algunas se quedaron en el dique seco durante la pasada Semana Santa por carecer de personal suficiente para zarpar.

Ahora puede decirse que el problema persiste y que empieza a preocupar seriamente a los armadores, toda vez que «el verano está a la vuelta de la esquina y seguimos sin completar las plantillas», explican en las empresas de pasaje grovenses.

Uno de los trabajadores de Cruceros do Ulla repartiendo mejillones. / FdV

En Cruceros do Ulla Turimares, por ejemplo, insisten en buscar personal para atención al público a bordo de catamaranes como el «Fly Delfín» y el «Gran Cormorán Jet». Como también buscan empleados para encargarse de la gestión de reservas y de la atención telefónica y personal, entre otras ocupaciones.

Desde la empresa meca que dirige Gonzalo Naveiro ofrecen «un buen ambiente de trabajo» a bordo, tanto en las expediciones que zarpan a diario desde O Grove como en las singladuras que esta misma naviera organiza desde Portonovo (Sanxenxo).