Boluda solicita la ampliación de su concesión en el Puerto de Vilagarcía

La empresa Boluda Maritime Terminals pretende ampliar su actual concesión en el puerto de Vilagarcía de Arousa, con la finalidad de poder trabajar en un futuro también con mercancías industriales.

Boluda Maritime Terminals presentó una solicitud a la Autoridad Portuaria, y ahora el expediente está a exposición pública por un plazo de 20 días hábiles, por si alguna persona o empresa quisiese presentar alegaciones.

Boluda es uno de los grandes operadores del Puerto de Vilagarcía. Trabaja con mercancía general y con contenedores, pero en el futuro a la empresa le gustaría ampliar su oferta de mercancías. Para ello, tiene que actualizar y ampliar su concesión.

El Ministerio de Transportes publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes el anuncio de la Autoridad Portuaria por el que se somete a información pública la solicitud de «modificación sustancial» de la concesión, «consistente en la ampliación del objeto» de la misma.

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En concreto, se apunta en el anuncio que la modificación consiste en «la ampliación de su objeto para la realización de actividades y trabajos de la industria manufacturera, que incluiría, entre otros, trabajos de soldadura, ensamblaje y montaje de piezas metálicas y trabajos complementarios». La concesión de Boluda en Vilagarcía ocupa una superficie de casi 53.000 metros cuadrados, y dispone de tres líneas de atraque. La empresa realiza tráficos desde Vilagarcía con las Islas Canarias, Portugal o Bilbao.