Las biotoxinas paralizan por completo la producción de mejillón en Galicia

Como era de esperar, el avance del episodio tóxico primaveral registrado durante el último mes en Galicia ha paralizado por completo la producción de mejillón en la comunidad.

Con un centenar de bateas abiertas y limitadas a la actividad de la firma Promotora Industrial Sadense (Proinsa), en la ría de Ares-Betanzos, y con otro puñado de viveros flotantes todavía activos en aguas de A Pobra do Caramiñal (Arousa), la disponibilidad de «oro negro» de batea resulta meramente testimonial.

De las 3.437 bateas autorizadas para su cultivo y extracción en las diferentes rías, a estas alturas permanecen cerradas 3.200, lo cual da una idea de la grave situación a la que se enfrenta el sector mejillonero, obligado a parar de nuevo justo cuando el producto empezaba a recuperarse y a ganar en rendimiento después del prematuro desove, iniciado en febrero.

Mapa en el que se aprecia el cierre generalizado de polígonos mejilloneros en las Rías Baixas. / FdV

«Esto es un auténtico desastre, porque tras los cierres de la segunda mitad del año pasado, y después de sufrir enormes pérdidas por los temporales del invierno, empezamos el año con un desove que hizo que el mejillón dejara de tener calidad, y ahora resulta que llega esta nueva e intensa ‘marea roja’ que se suma a los problemas que estamos teniendo para conseguir mejilla y preparar la siguiente campaña», explican los acuicultores.

Lo hace tras conocer que el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) ordenó en los últimos días el cierre de polígonos bateeiros como el Pobra A, Pobra B, Pobra C, Pobra G, Pobra C, Vilagarcía A, Vilagarcía B2 y Cambados A2-E.

Dicho de otro modo, que solo se autoriza la extracción de mejillón en los Sada 1, Sada 2 y Pobra E.1, a los que corresponden las alrededor de doscientas bateas antes aludidas.

Manuel Méndez

Y esto es tanto como decir que la ría de Arousa, que es la más productiva de Galicia, por agrupar a unos 2.200 artefactos flotantes, está prácticamente inutilizada y que continúan completamente cerrados el polígonos de Baiona, el de Camariñas, los cuatro de Muros–Noia, los ocho de la ría de Pontevedra y los doce existentes en la de Vigo.

Todo a causa del imparable avance de los dinoflagelados del género «Dinophysis», que capitaneados por el «Dinophysis acuminata» son los causantes de la toxina diarreica o Diarrhetic Shellfish Poison (DSP).

Los mismos, por cierto, que vuelven a arrojar un «incremento significativo» en la ría de Vigo. Más concretamente en las estaciones oceanográficas de Moaña, Rande, Chapela y Estación Fija.

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Por cierto, la misma ría en la que, según consta en el último informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplacton tóxico en agua de mar, se ha identificado la presencia de «Alexandrium minutum», los dinoflagelados causantes de la intoxicación paralizante o Paralytic Shellfish Poison (PSP).

De los informes emitidos por el Intecmar se desprende, igualmente, la «proliferación masiva» de un dinoflagelado menos frecuente en la comunidad, como es el «Lingulodinium polyedra».

Además de formar parte de episodios tóxicos vinculados a la toxina paralizante, esta especie destaca porque bajo condiciones ambientales favorables de nutrientes y temperatura, genera exhibiciones bioluminiscentes en las playas y zonas poco profundas de los océanos durante la noche, lo que popularmente se conoce como «mar de Ardora».

Es uno de los organismos causantes de esas sorprendentes chispas y estelas de luz azulada que, en ocasiones, se ven al nadar o navegar en una noche oscura de verano cuando se concentra en grandes cantidades. Lo llamativo en esta ocasión es que aparezca en mayo en la ría de Ares-Betanzos.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Infaunales

Aclarado esto, y dejando a un lado el cultivo de mejillón en batea, hay que insistir en que el fitoplancton portador de biotoxinas que hace entrada en las rías esta primavera también sigue provocando el cierre de bancos de infaunales como la almeja, el berberecho, la navaja y el longueirón.

Al hablar de estas especies que viven enterradas en el substrato hay que decir que el Intecmar cerró las zonas productoras de Ribadeo, Foz, Viveiro-Celeiro, Vicedo-Barqueiro, Cariño-Ortigueira, la de Cedeira, una de las dos existentes en Ares, la de Burgo-Coruña, Corme-Laxe y las dos de Corcubión y Fisterra.

En lo referido a las Rías Baixas, están inoperativas dos de las siete existentes en la ría de Arousa, cinco de las siete que tiene la de Pontevedra y tres de la seis que se reparten por la de Vigo.