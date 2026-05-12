La asociación de Vilaxoán compra equipos electrónicos

La asociación de vecinos de Vilaxoán ha podido ampliar sus equipamientos electrónicos y audiovisuales gracias a una subvención de 8.200 euros concedida por la Diputación de Pontevedra dentro del Plan Comunitario de 2025. Este material se utiliza para los cursos y actividades lúdicas que organiza la asociación, «favoreciendo una oferta de actividades más amplia, accesible y de mayor calidad para los vecinos». En concreto, la asociación compró con la ayuda de la Diputación desde un equipo de sonido hasta un monitor y mobiliario.