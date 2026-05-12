Casi 1,5 millones para unir con sendas tres parroquias de Vilanova

Cerca de 1,5 millones de euros para una mejora integral de la seguridad y, sobre todo, para crear una red de sendas que interconectará a tres parroquias de Vilanova., Así es la obra que ha recibido el visto bueno de la junta de gobierno de la Diputación y que será financiada a través de un convenio entre el concelo y la institución provincial, un a actuación que tiene como objetivo mejorar un tramo muy importante de la EP-9703, conocida como la carretera a Ousensa. La actuación ya ha sido adjudicada a la empresa COVSA y se espera que las obras comiencen en las próximas semanas.

El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, reconocía ayer que esta actuación es «una gran noticia, ya que supone la aprobación de un proyecto que llevan mucho tiempo reclamando los vecinos de esa zona, pues creemos que va a permitir mejorar de forma evidente la seguridad», La actuación supondrá la humanización de todas las cunetas, la mejora del pavimento y, sobre todo, la creación de sendas peatonales a modo de aceras para mejorar la seguridad de los peatones. Durán incide en esta circunstancia, al destacar que «afortunadamente, no hemos tenido graves accidentes en esa zona, pero los peatones corrían siempre un grave peligro cuando se dirigían a lugares comunes como la iglesia o la farmacia, por eso llevábamos tiempo buscando una solución»

El regidor insiste en que «dentro de un año, tendremos una senda funcionando por cada lado y por fin los vecinos podrán dirigirse al centro de Vilanova en condiciones de cierta seguridad», recordando que la actuación que va a acometer COVSA será en un tramo de más de dos kilómetros y que se iniciará en el punto de comienzo de este vial, clave para la movilidad interior de las parroquias interiores de Vilanova de Arousa.

Por su parte, el diputado provincial de Vilanova, Javier Tourís, incide en el hecho de que esta obra va a suponer «una importante mejora en la vertebración de tres parroquias: Caleiro, András y Tremoedo, donde las sendas se van a unir a las que ya están hechas en esa zona». El diputado provincial no dudó en destacar el hecho de que esta obra no es la única que se está llevando a cabo para mejorar la seguridad viaria e interconectar las diferentes sendas peatonales. «Estamos haciendo realidad el que fue nuestro lema en la campaña electoral, el de poner a Vilanova a andar, consiguiendo con estas obras comunicar todas las parroquias entre sí a través de sendas». No en vano, recuerda Tourís, se están desarrollando actuaciones similares en la zona de As Sinas y en Baión, todas ellas centradas en la movilidad peatonal.

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Este último vial también ha recibido una importante inversión que se centra en acabar con los tramos estrechos que caracterizan el vial que une la PO-531 con O Sixto, centrándose en mejorar esa situación en el último tramo de la carretera, justo en las inmediaciones del centro de salud y del colegio de Baión, actuación que también venían reclamando desde hace mucho tiempo los vecinos de la zona.