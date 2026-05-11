Vilanova celebra 25 años de unión con Cuxhaven

Un cuarto de siglo después de escenificar el hermanamiento entre Vilanova y la ciudad alemana de Cuxhaven, el Concello arousano va a celebrar esta unión con una breve visita al municipio germano. Así, una representación municipal participará en la tradicional fiesta de la primavera, un evento que tendrá lugar el próximo día 23 y en el que se acompañará a los gallegos que están allí asentados en las actividades de ese aniversario.

Estas actividades han sido promovidas por el Centro Cultural Galego de Cuxhaven, gestionado por un buen número de vilanoveses y descendientes de la localidad arousana. El encuentro tiene como fin celebrar la amistad y continuar con los vínculos culturales que existen entre las dos localidades.

«Saludaremos a la corporación y reabriremos el contacto que quedó cortado por la pandemia», destaca el regidor, Gonzalo Durán. Además, la edil Nuria Morgade salienta que la visita a Cuxhaven se hará con un técnico del Concello para tomar ideas de las instalaciones de talasoterapia que puedan ayudar al proyecto municipal que ha comenzado a desarrollarse en O Terrón.

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El Centro Cultural Galego de Cuxhaven fue fundado por emigrantes de las Rías Baixas y lleva en funcionamiento desde hace más de 45 años, actuando como nexo de unión entre los gallegos que residen en esa zona, incluidos muchos vecinos de Vilanova. Destaca por promover actividades culturales y deportivas vinculadas con Galicia, como cursos de lengua gallega, pintura danza y música tradicional, así como reuniones gastronómicas y fiestas populares.