Vilagarcía implanta un sistema de gestión avanzado en el parking de Xoán XXIII para bonificaciones

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa acaba de adjudicar a la empresa Orbility Spain la implantación del sistema de gestión del aparcamiento público de Xoán XXIII, que permitirá poner en marcha las prometidas bonificaciones a los vecinos del municipio y a los clientes de asociaciones como Zona Aberta.

«La propuesta de esta firma fue la que obtuvo la mayor valoración en la relación calidad-precio entre las cuatro presentadas al concurso», explicaron desde Ravella. Una vez formalizado el contrato, la empresa dispondrá de un plazo de tres meses para ejecutar la actuación.

Este paso es imprescindible para poder comenzar a aplicar las bonificaciones recogidas en la ordenanza aprobada recientemente, ya que la infraestructura actual no lo permite. El contrato del nuevo sistema de gestión se adjudicó por 75.586 euros -lo que supuso un ahorro de 45.600 respecto al precio de licitación-, y con la inclusión de varias mejoras técnicas y de servicio ofertadas por la empresa.

Entre ellas, la ampliación de los plazos de garantía, soporte y mantenimiento hasta los cuatro años. Además, la adjudicataria instalará cámaras de alta definición en los accesos de entrada y salida de vehículos, así como equipos panorámicos de vídeo vigilancia en cada uno de los tres pisos del aparcamiento soterrado. También incluye la maquinaria de control horario y de acceso, así como la del sistema de cobro.

La empresa instalará cámaras de alta definición y equipos panorámicos de vigilancia

Además de suministrar el software y hardware de la aplicación informática y todos los equipos señalados, la adjudicataria se encargará de la instalación, migración de los datos del antiguo sistema y la comprobación del correcto funcionamiento del nuevo.

«Con todo esto en marcha, el Ayuntamiento dispondrá al fin de la infraestructura necesaria para poder implantar las tres horas de gratuidad para residentes en el municipio y los restantes descuentos recogidos en la ordenanza fiscal reguladora de las tarifas de los aparcamientos soterrados municipales», añade Ravella. El parking, muy céntrico, tiene capacidad para 240 vehículos.

La municipalización del aparcamiento soterrado de Xoán XXIII es una de las medidas puestas en marcha por el gobierno local en el marco de la estrategia Vaicar! con el objetivo de mejorar la movilidad en Vilagarcía. Otra fue la creación de la red de aparcamientos disuasorios en lugares próximos al centro urbano y puntos de interés. El último, el abierto hace unas semanas en el solar del antiguo Liceo, también en las inmediaciones de Ravella, con 100 plazas gratuitas.

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