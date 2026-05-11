La presencia de lipofílicas obliga a cerrar los bancos marisqueros isleños

La Cofradía de A Illa se encontró esta tarde con una mala noticia que frustra el retorno a la actividad marisquera de a flote, el cierre de las zonas II y III de la ría de Arousa por presencia de lipofílicas en el agua. Esta situación cierra prácticamente todos los bancos marisqueros en los que estaban trabajando los mariscadores desde la semana pasada, cuando retornaron al trabajo tras cuatro meses de parón.

Las únicas zonas que quedarán abiertas desde la Punta do Campelo hasta O Bao (norte y este de A Illa), donde «tenemos alguna almeja roja, pero son puntos muy pobres de producción», apunta el patrón mayor de la Cofradía de A illa, Juan José Rial Millán. El responsable del pósito considera que este cierre «es un golpe importante para nosotros, ya que el marisco, sin retirar del agua grandes cantidades, estaba alcanzando precios bastante buenos en lonja, pero la mala suerte ha querido que se cierre antes el interior de la ría que otros puntos, como la Zona I, que permanece abierta». La situación ya se le ha comunicado a todos los mariscadores para que centren sus trabajos en las zonas que todavía permanecen abiertas a la espera de que el cierre se extienda el menor tiempo posible. n