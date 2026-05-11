Juan Carlos I estará cortada al tráfico 12 horas los dos próximos días

La ocupación de los dos carriles de circulación con una grúa de grandes dimensiones para la ejecución de obras en un edificio de la avenida Juan Carlos I obligará a volver a cortar esta vía mañana miércoles, 13 de mayo y el jueves 14. Como hace unos meses, será en el tramo próximo a la Plaza de Ravella, y el tráfico rodado se desviará en ambas direcciones por los laterales del Ayuntamiento y las calles de la zona de A Escardia, como ya se hiciera entonces.

Según comunicó la empresa que realiza los trabajos en el bloque del edificio Dorna, la previsión es que el corte se mantenga los dos días entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde. Policía Local y empresa se encargarán de realizar los cortes en los puntos adecuados y de señalizar los desvíos.

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Los vehículos en dirección a Carril deberán coger por el lateral del Ayuntamiento y los que vayan hacia el centro irán por Santa Lucía o Moreira Casal. n