La Fundación Galega contra o Narcotráfico acude al Congreso para pedir juzgados especializados y subastas rápidas de inmuebles

La Fundación Galega contra o Narcotráfico comparecerá próximamente en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde expondrá algunas de las medidas legislativas que la entidad considera necesarias para mejorar la eficiencia de la lucha contra el tráfico de drogas.

Así lo anunció el presidente de la Fundación, Manuel Couceiro Cachaldora, en la gala anual de la organización celebrada el pasado viernes en el Auditorio de Vilagarcía de Arousa. Couceiro explicó que en el segundo Congreso de Legislación Antinarcotráfico, celebrado en noviembre pasado en A Estrada, se expusieron una serie de propuestas de juristas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir más eficazmente a los grupos del narcotráfico.

El presidente de la FGCN indicó que las conclusiones y propuestas que se realizaron en dicho congreso han sido remitidas a los distintos grupos políticos y al Gobierno de España. Couceiro señaló que «son medidas muy ambiciosas y con posibilidades reales de lograr su implantación».

En su opinión, hay tres medidas especialmente importantes y que merecen ser aprobadas a la mayor brevedad posible, como son la creación de juzgados especializados en narcotráfico, el uso social de los bienes intervenidos o la realización anticipada de la subasta de los bienes inmuebles, una cuestión que Cachaldora considera «esencial» puesto que sería «muy ejemplarizante, puesto que las principales riquezas (de los narcos), el producto de sus delitos, está principalmente en mansiones, chalés, pisos o terrenos».

Operativo policial marítimo en un asunto de narcotráfico. | IÑAKI ABELLA

En la actualidad, la subasta de ese tipo de bienes inmuebles no se realiza hasta que existe sentencia firme condenatoria, y aún en muchas ocasiones todavía se dilata muchos años después de la resolución judicial, lo que permite a los narcos seguir viviendo en sus casas durante décadas desde su primera detención. Y este es, precisamente, uno de los cambios legislativos que, según la Fundación contra o Narcotráfico, urge más modificar.

Manuel Couceiro sostiene que la situación del narcotráfico ha empeorado considerablemente en los últimos años debido a la sobreproducción de droga a nivel mundial, que provoca que los clanes traten de introducir más alijos en Europa, y que estos sean además cada vez más grandes.

Por ello, afirmó que la situación es actualmente «compleja y peligrosa» y que las medidas que se están adoptando en la actualidad son insuficientes, asegurando que «si nos quedamos quietos el problema se nos va a ir de las manos». Por ello instó a las autoridades a adoptar medidas de calado.

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Entre estas citó la necesidad de que se dote de más medios humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero abogó también por cambios legales, entre ellos la creación de juzgados especializados en narcotráfico. Otras propuestas son reformar el Código Penal para que la reincidencia sea considerada un agravante a la hora de imponer el tiempo de prisión o de acceder al tercer grado penitenciario. También reclaman por medidas legales que faciliten las entradas de registro en los «narcopisos» y la desocupación de los mismos.